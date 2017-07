La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 27/jul/2017 Calendario Maya Año Semilla 12:

Serpiente 13 - Energía del Jueves 27/07/2017 - Trecena del Caminante

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip





La Serpiente despertar del instinto, fuerza vital. Supervivencia. Adaptabilidad. KIN Serpiente 13. Con esta energía roja tan transformadora, hoy termina la trecena del Caminante del Cielo. Morir y renacer permanentemente, mutar, cambiar la piel para fortalecernos e ir dejando la carga que nos pesa para continuar el viaje de nuestras vidas, más livianos. aprendiendo a manejar lo material y que lo material no nos maneje. Saber tener control sobre "las cosas" y no que un auto, ropa zapatos, etc, tengan dominio sobre nosotros y nos impongan el ritmo de vida. Trascender lo material, obviamente sabiendo que es necesario para vivir en este mundo. Hacerse de cosas materiales, pero que las cosas materiales no "NOS TOMEN". Esta energía es rápida, nos aporta carisma y sexappeal. Hoy podemos estar encantadores, pero sobre todo aquellos que sean SERPIENTE en el calendario maya, de nacimiento o este año. Hoy podemos conseguir lo que queremos, podemos vender eso que estábamos esperando vender y no podíamos, Este sello en el tono 13, el tono más alto del tzolkin nos exige hoy nuestra mejor versión. Ojo con estar impulsivos, agresivos, muy enroscados mentalmente. Hoy la constancia, la voluntad, el esfuerzo y la adaptabilidad, están flotando en el aire disponibles para que podamos aprovecharlas. Libertad de expresión, y que se caigan los tabúes corporales, mentales y sexuales. Excelente día para el comercio, la venta, para promocionar, para cumplir objetivos. Muy buen día para selección de personal, capacitaciones, control de calidad, coordinación de grupos y supervisión, También para operaciones financieras Y NI HABLAR PARA un hermoso encuentro amoroso sexual. Jornada para re-conectar con aquello que nos gusta y teníamos olvidado. Buen jueves de adaptabilidad veloz para todos! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar https://t.co/NVEQ8JhUxF — alejandra dip (@turcadip) 27 de julio de 2017

Calendario Maya Año Semilla 12:

Serpiente 13 - Energía del Jueves 27/07/2017 - Trecena del Caminante

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: