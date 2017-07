La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 27/jul/2017 Lautaro Ríos: ”Apuntamos a que un verdadero gobierno popular tome las riendas”







Lo aseguró el primer precandidato a concejal por Vamos. En una entrevista, el abogado repasa sus principales propuestas y explicó por qué llama a votar por Cristina Kirchner por afuera de Unidad Ciudadana. Lautaro Ríos es pre candidato a concejal por el frente Vamos, espacio que decidió no presentar candidatos a senadores nacionales y llamar a votar a Cristina Fernández de Kirchner en ese cargo, proponiendo no obstante su lista propia para diputados nacionales, senadores provinciales, concejales y consejeros escolares. En esta entrevista, el Dr Ríos se presenta ante la sociedad campanense y explica la conformación de Vamos y sus lineamientos políticos. -¿Quién es Lautaro Ríos? -Soy un vecino más de Campana, tengo 40 años, nací y crecí en esta ciudad. Todos mis estudios los hice en la escuela pública, desde el Jardín de Infantes 901, pasando por la Escuela 7 y la Normal hasta llegar a la Universidad de Buenos Aires, donde me recibí de abogado en la Facultad de Derecho en el 2000. Desde siempre ejercí la abogacía en mi propio estudio jurídico, sin depender ni del Estado ni de empresas privadas. Hace 10 años que convivo con Cris, mi compañera de vida, con quien tuvimos a Lila, de tres años, y esperamos la llegada de Laina, nuestra segunda hija, para agosto. -¿Cómo llegás a la participación política? -Siempre fui un convencido de que la única forma de contribuir a la solución de los problemas es participando activamente en el ámbito que sea. Luego de la crisis del 2001, cuando la sociedad salió a pedir que "se vayan todos", me marcó a fuego la desagradable sensación de un Estado completamente ausente y en agosto de 2003, junto a un grupo de vecinos y amigos, fundamos la ONG Conciencia Ciudadana, en la que pretendíamos encontrar respuestas a la grave contaminación ambiental de nuestra ciudad, las enfermedades vinculadas con ellas, el abuso que sufrimos permanentemente como consumidores, especialmente en los servicios públicos y los hechos de inseguridad. Esa tarea me puso al frente de numerosas causas, como la campaña "No al CEAMSE" en el 2004 y de denuncias penales contra Siderca y la ex Esso por contaminación del suelo, el aire y el agua. También interpusimos acciones judiciales por el aumento del agua que aún están en trámite y logramos que la justicia ordenara a Aguas de Campana que les restituyera a los vecinos un concepto irregularmente percibido, entre muchos más. -De esta manera entablé relaciones con dirigentes políticos locales y también llegó el momento cuando entendí que la ONG sola, sin una estructura político partidaria, no alcanzaba para motorizar cambios estructurales. -En el 2013, con un grupo de vecinos que ya venían militando apolíticamente junto a Mauricio Villanueva en Campana, construimos ViVe Campana, sigla de Visión Vecinal Campana, y en el 2015 nos integramos a Patria Grande desde donde hoy formamos la plataforma ciudadana Vamos. -¿Cómo está compuesto Vamos? ¿Por qué llaman a votar a Cristina Fernández de Kirchner? -Vamos es una plataforma ciudadana compuesta provincialmente por Patria Grande y el movimiento popular La Dignidad. Dependiendo de los distritos donde presentamos candidatos, esa plataforma se torna más amplia, como en el caso de Campana, donde desde hace 2 años ya teníamos consolidado el Frente Patriótico Ciudadano, concebido en el marco de la Multisectorial contra el Ajuste y los Tarifazos y en el cual participaban vecinos de diferentes espacios, incluso independientes, como Alejandra Doello y Cachi Theis, quienes hoy ocupan el segundo y tercer lugar en nuestra lista. -En relación a Cristina, la reconocemos como la única referente de los sectores populares que puede ponerle un freno efectivo al macrismo, materializando electoralmente una demanda general que se sintetiza en la frase "Macri, pará la mano", asestándole una derrota que impida que después de octubre se obtengan medidas tales como la flexibilización laboral, el retorno de las AFJP, la reprivatización de Aerolíneas Argentinas e YPF, la privatización de ARSAT o el endeudamiento externo por 100 años, que se regalen "las joyas de la abuela" como el yacimiento de "Vaca Muerta" o las reservas de litio del noroeste. Estamos viviendo una etapa donde las decisiones del presente repercutirán en nuestro futuro y en el de nuestros hijos y nietos, por lo que no pueden quedar en manos de una persona que solo representa y protege los intereses de los sectores más concentrados de la economía. -¿Pero ustedes no son kirchneristas? ¿Por qué no van dentro de Unidad Ciudadana? -Patria Grande no es una agrupación kirchnerista, pero el resto de las organizaciones que integran el frente Vamos sí lo son, como la Agrupación 13 de Abril, De igual a igual y Socialistas para la Victoria, con quienes nos une la misma lectura del momento histórico que vive el país y la región en general, con avances de la derecha que se replican en diferentes gobiernos de varios de los países latinoamericanos. Reivindicamos muchas de las políticas sociales y los derechos adquiridos en los 12 años del gobierno anterior y somos críticos de lo que no se hizo o se hizo mal, pero si todas las agrupaciones políticas opositoras pudieran hacer una lectura sincera y despojada de prejuicios de lo que significó ese periodo y si los kirchneristas pudieran despojarse de sus profundos fanatismos, tendríamos un frente mucho más grande, más amplio y con más chances de que un verdadero gobierno popular tome las riendas del país que es en definitiva a lo que apuntamos. En Campana no somos parte de Unidad Ciudadana porque advertimos que no lograron concretar la necesaria y verdadera renovación política, aquella que no solo lleve a candidatos que surjan del seno de la propia agrupación y se hayan ganado un lugar por su compromiso y militancia cotidiana, sino que también no termine proponiendo a quienes fueron funcionarios y ya mostraron sus falencias. En una lista vemos la mano de Giroldi y Orquiguil, y en la otra, la de un sector sindical que debería estar defendiendo a los trabajadores en vez de operar políticamente las listas. Esto lo sabe todo el mundo que mínimamente participa en política y es bueno que también lo sepan los vecinos y vecinas quienes en definitiva son los que van a decidir. Nosotros no podemos estar con esos armados, independientemente de las personas que las integran, a quienes respetamos y valoramos mucho, pero no deja de sorprendernos que se hayan prestado a tan evidente maniobra. -Para terminar, decías que veías falencias en los que ya estuvieron. ¿Qué haría Lautaro Ríos diferente en el Concejo Deliberante? -Primero, lograr que el intendente ejecute las ordenanzas que están vigentes y no se aplican, seguimos insistiendo con el Registro Municipal del Cáncer, el Consejo Urbano Ambiental, el Presupuesto Participativo, para citar los casos más graves. -Sin ser concejales, estuvimos todo el año 2016 y parte del 2017 llevando al Concejo Deliberante la voz de los afectados por el tarifazo de la luz, el gas y el agua, denunciado la estafa del proceso licitatorio de ABSA y la inacción de las autoridades frente al agua contaminada reconocida públicamente por el propio Abella, el aumento irracional de la Tasa de Conservación de la Vía Publica y la creación de un impuesto a los combustibles destinado a las obras de reparación de calles, cuando las mismas son actualmente financiadas con fondos del Estado nacional y provincial, metiéndole la mano en el bolsillo a los contribuyentes. Pero está claro que sin ser concejales es muy difícil lograr medidas concretas, por eso tenemos que ganar una banca de la mano de la gente de Campana, para que Sergio Roses, el actual presidente del cuerpo, no nos cierre las puertas con patovicas como ocurrió a fines del año pasado. -Vamos con propuestas concretas sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos y clausura definitiva del basural de Cóncaro, urbanización en los barrios, ampliación y creación de atención médica con guardias zonales, poner en valor el sentido turístico de nuestra ciudad y tomando como referencia el tan postergado sector de islas, al que además hay volver a darle valor productivo con incentivos y con lugares donde colocar la producción. Para eso necesitamos un mercado municipal comunitario, recuperar el puerto de frutos y subsidios para la producción agropecuaria local. -Vamos a proponer salir de la crisis en la que se encuentra el transporte público de pasajeros de corta y mediana distancia pero sobre todo el transporte local: los campanense podemos tener una línea de colectivos eficaz y económica si dejamos de verlo como un negocio y empezamos a ver la necesidad de los vecinos, si vemos que eso reduce la cantidad de vehículos circulantes, previniendo accidentes evitables y polución innecesaria. Aunque parezca absurdo, en Campana falta mano de obra calificada y esa es una falencia de varios gobiernos y a nadie se le ocurrió una escuela de oficios para que el vecino o vecina esté preparado y capacitado para ser parte de las empresas que tenemos en Campana sin necesidad de recurrir a trabajadores de otros lugares como pasa hoy en nuestra ciudad. Son muchas las propuestas y proyectos que tenemos para llevar al Concejo, así que en estas PASO y luego en octubre, Vamos se presenta con ese objetivo.

