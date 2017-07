La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 27/jul/2017 Recordaron con un acto a Eva Perón en el 65º aniversario de su fallecimiento







Participaron trabajadores de distintos gremios, militantes y políticos. Oscar Villarreal, Olga García y Soledad Calle fueron los tres oradores. Decenas de personas conmemoraron este miércoles el 65º aniversario de la muerte de Eva Duarte de Perón, en un acto celebrado frente al busto que la recuerda en el centro de la plaza Eduardo Costa. Trabajadores de distintos gremios, referentes sindicales, militantes y políticos estuvieron presentes. El secretario general de UOCRA Campana y de las 62 Organizaciones, Oscar Villarreal, y las concejales del PFV-PJ Olga García y Soledad Calle fueron los tres oradores de la tarde. Ninguno dejó de comparar el gobierno del primer peronismo con la actual gestión de Cambiemos a la hora de ponderar a Eva Perón y su legado. "Ella vive eternamente en sus enseñanzas y mandamientos que nos dejó, y especialmente en su espíritu de lucha", remarcó Villarreal. Para el sindicalista, a diferencia de lo que sucedía en el primer peronismo, el Gobierno nacional "no está teniendo en cuenta a los trabajadores: está viendo cómo los desintegra de sus derechos y de sus trabajadores, algo que queda a la vista de toda la sociedad cuando hace tiempo viene anunciando una reforma laboral". Por su parte, García afirmó que "es importante recordar a evita porque le ha tocado una época de lucha muy difícil, tanto por defender los derechos de los trabajadores como de la mujer". "Desgraciadamente, estamos volviendo a una etapa donde va a ser necesario luchar profundamente otra vez por esos derechos, porque hay un gobierno de perfil liberal que está intentando minimizar los salarios y disminuir todo el aporte del Estado a lo que hace el nivel de vida de la gente humilde", lamentó. Y eligió como el principal valor a rescatar de Eva Perón "el deseo de justicia social y la aspiración por un rol independiente del país, que ahora también está en riesgo". "Hay distintas etapas de Eva Perón –señaló en tanto Calle- y nosotros en nuestro gobierno rescatamos a la Evita solidaria, a la Evita que tenía su corazón puesto en el pueblo, en los más humildes". La concejal puso como ejemplo de esa reivindicación hecha por el kirchnerismo "la asignación universal, las jubilaciones a las amas de casa y las paritarias", a las que definió como "un símbolo de llevar a la práctica la justicia social por la que Eva luchó". Además, aseguró que su legado también "se visibiliza fuertemente en el movimiento de mujeres, que ha sido uno de los que más ha crecido bajo la luz de un gobierno que ha ajustado fuertemente el presupuesto del Consejo de Mujeres, una gobernadora que ha quitado absolutamente todos los programas de salud reproductiva y la creciente violencia: pasamos de una mujer muerta cada 36 horas a una cada 18 horas". "El movimiento de mujeres y el movimiento de trabajadores que no traicionan -porque no todos están a la altura de las circunstancias- son los dos espacios donde la lucha de Eva se puede sentir y graficar", resumió Calle.







