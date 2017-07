La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 27/jul/2017 El rescatador rescatado







Hace 10 años publicó un aviso en La Auténtica Defensa pidiendo colaboración para una familia de San Cayetano. Desde entonces, no paró de recorrer los barrios de Campana canalizando donaciones para quienes más necesitan. Anda en una motito de aquí para allá. Lleva ropa y comida donde se necesita. Tiene 39 años, y hace 10 que empezó con su cruzada. Tiene su trabajo, su familia, su vida. Alguna vez lo han defraudado, pero no puede parar de ayudar. "Lo que más me duele –dice Luis Sajen- son los chicos. No ves una pelota, no ves un barrilete, a nadie cazando pajaritos. He visto chicos de 10 años fumando porro en la plaza de su barrio". Luis también perdió su infancia de un golpe. Tenía 15 años, buenas notas en el boletín y algún dinero propio porque ya arreglaba sus primeras motos. "Me empecé a drogar porque sí. Sin ningún motivo. Largué todo, hice cualquiera... hasta viví en un auto. Jamás me metí con nadie ni anduve en nada raro, pero me perdí. Cuando tuve un instante de lucidez, decidí internarme en Salta y me recuperé". Luis publicó un aviso en La Auténtica Defensa hace 10 años, pidiendo para una familia de San Cayetano. Así empezó. Hoy el Facebook es su mejor aliado para pedir colaboración o para recibir cualquier pedido de ayuda. "El Facebook es increíble, porque cualquier movida solidaria se viraliza enseguida. Y se arma como una red. Una vuelta hasta me llamaron de Luján, para las inundaciones. Era gente como yo, y en casos así se necesitan todas las manos que sean posibles. Por supuesto que fui". Dice que si bien crecieron la cantidad de merenderos en los barrios (La Josefa de 2 a 6, San Felipe de 2 a 4), "hace 2 ó 3 meses la mano aflojó un poco. No sé bien si hay menos necesidad, o porque los políticos están en campaña. Pero no veo tanta necesidad de comida". Después de 10 años, tiene su método: recibe el pedido, va al lugar y confirma las necesidades. "Me ha sucedido –cuenta- que mi señora y mi cuñada se han pasado toda la mañana haciendo pan y tortas fritas, y cuando llegué a la casa de la familia supuestamente necesitada me estaban esperando lo más panchos tomando mate. O encontrar las bolsas de ropa que doné en otro lado… Fueron casos aislados, pero ahora superviso. Veo las necesidades y recién ahí publico el pedido". A Luis le preocupa la continuidad de su cruzada. "No quiero –dice- figurar en ningún lado, ni nada por el estilo, pero sí contar con gente que siga ayudando si yo no estoy". Ahí el terreno se pone más resbaladizo, como las calles de barro de los barrios que recorre. Porque no le es fácil encontrar gente dispuesta y, además, con tiempo. O gente sin ningún tipo de interés personal: "Me ha pasado de recibir ropa de buena calidad, y algún colaborador me la quería canjear por su propia ropa… No es así". Uno de los sueños de Luis es conseguir un terreno, aunque sea en comodato, donde poder albergar gente en situación de calle. "Levantar algo, una casa que además sirva para guardar las donaciones y poder recibirlas. Tal vez armando una ONG… no sé. Que la gente me escriba al Facebook. Ya veremos. Necesidad hay y la va a seguir habiendo", dice. El otro sueño de Luis es ser abogado. Es el mismo sueño que acariciaba cuando tenía 15 años y se perdió. Luis este año termina el secundario. Y el que viene arranca abogacía en Zárate.

Luis Sajen en La Auténtica Defensa. Todo empezó con un aviso publicado hace 10 años.



El rescatador rescatado

