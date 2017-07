La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 27/jul/2017 El Rincón de Aléthea:

Una pequeña y poderosa flor

Por Angela Monsalvo







Durante siglos la medicina tradicional ha empleado la camomila como remedio natural para tratar gran número de dolencias, como por ejemplo: al ofrecer protección contra infecciones bacterianas; calmando los espasmos musculares; aliviando el malestar estomacal; aliviando las migrañas, los dolores de cabeza, la fatiga ocular; enriqueciendo el color y brillo del cabello; acelerando el proceso de cortes, heridas y quemaduras. La manzanilla es una herbácea anual muy aromática, que crece de forma espontánea. Sus pétalos desprenden un agradable aroma a manzana. Es originaria del sur y oeste de Europa. Se propaga por semilla en suelo arenoso, protegido por el viento. Se encuentra en los terrenos baldíos y en las zonas secas y pedregosas . Varias décadas atrás solían prepararse pequeños costales con un tejido muy ligero, que contenían flores de manzanilla, para poner debajo de la almohada y así poder conciliar el sueño. En el pasado las flores de manzanilla fueron usadas como tabaco de pipa. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo, cuando los mapuches vivían en las tierras del Sur, un puma enorme no les permitía alejarse del poblado. Cierto día, los niños del pueblo se enfermaron; no comían y tenían dolores de estómago. Estando el puma cerca nadie podía ir a pedir ayuda a los pueblos vecinos. Una joven mamá, triste porque su hija no se recuperaba, decidió alejar el puma del lugar. Se puso un hermoso vestido blanco, se colgó collares y brazaletes, una vincha de color amarillo fuerte y esperó a que llegara la noche. Entonces salió al medio del campo y en un lugar muy visible se quedó quieta. No tuvo que esperar mucho: su vestido y sus adornos llamaron la atención del enorme animal, que comenzó a perseguirla. La indiecita corrió y corrió, intentando llevar al animal lo más lejos posible. Cuando ya no pudo seguir debido al cansancio, se arrodilló y levantó sus brazos agradeciéndole a los dioses el haber podido apartar el peligro de su gente. Éstos quisieron premiarla por su sacrificio y en el momento en que el puma iba a atacar, la convirtieron en una planta medicinal, con hermosos y pequeños pétalos blancos, con un centro amarillo. Los niños fueron curados al beber el té que hicieron con esta planta. Desde siempre se la ha reconocido como el símbolo de la fuerza ante la adversidad.

