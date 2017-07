La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 27/jul/2017 Más de 300 vecinos disfrutaron del ciclo de Cine Latinoamericano de invierno







La propuesta de Tenaris y Fundación PROA contó con la proyección de dos películas que tuvieron a cantantes populares como sus protagonistas. A partir de mañana viernes, la agenda cultural continúa con el ciclo Música en Tenaris. La edición de invierno del ciclo de Cine Latinoamericano convocó a más de 300 vecinos al Auditorio de Tenaris para disfrutar de dos películas con la música popular como hilo conductor. El viernes la película argentina "Gilda, no me arrepiento de este amor", llevó a los espectadores por la vida de la mítica cantante de cumbia, fallecida en un accidente automovilístico en 1996 y desde entonces convertida en santa popular. Un día después, la gran pantalla repasó la historia de otra veneración en "Rolling Stones: una gira latinoamericana", documental que sigue a los incansables rockeros británicos en su último tour por Latinoamérica. Ambas proyecciones estuvieron antecedidas por los comentarios de Martín Caamaño, músico, escritor y colaborador de publicaciones como Brando e Inrockuptibles. "Me gustaron las películas que elegieron, en particular la de los Stones: me encantan. Está bueno que haya este tipo de propuestas para hacer a pocos metros de casa", aseguró una de las asistentes, Florencia Faienza. Por su parte, Gonzalo Firpo destacó "la calidad del ciclo porque te invitan a pasar un rato diferente". "El Cine Latinoamericano que articulamos con Fundación PROA es un clásico en nuestro calendario anual que siempre ofrece películas con una mirada distinta y, sobre todo, autóctona", comentó Luis Grieco, gerente de Desarrollo Social de Tenaris. La agenda cultural para estas vacaciones de invierno continúa el fin de semana con el ciclo Música en Tenaris. El viernes el trompetista Mariano Loiácono Sextet interpretará una selección de clásicos de jazz junto a Julia Moscardini (voz), Sebastián Loiácono (saxo), Pablo Raposo (piano), Jerónimo Carmona (contrabajo) y Eloy Michelinin (batería). En tanto, el sábado el Teatro Colón se muda a Campana con la presentación de la soprano Oriana Favaro, acompañada por Sergio Casanovas al archilaúd, quienes ofrecerán un concierto barroco. Las actividades se desarrollarán en el Auditorio de Tenaris, ubicado en calle Dr. Simini 250, a partir de las 19:30 horas. Las entradas son gratuitas y los cupos limitados. Para obtenerlas, ingresar a www.culturatenaris.event brite.com.ar y completar el formulario. La operación será confirmada por correo electrónico. Más información en Facebook.com/SinCostura o escribiendo a desarrollosocialargentina@tenaris.com - Los eventos no se suspenden por lluvia.





