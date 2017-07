La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 27/jul/2017 ”Mamma Mía” regresa al Teatro Pedro Barbero







El Taller Municipal de Comedia Musical presenta tres nuevas funciones: hoy jueves, mañana viernes y el domingo a las 21. El público puede concurrir directamente, ya que no es necesario retirar las entradas con anticipación. Tras un exitoso estreno, el musical "Mamma Mía" vuelve al Teatro Municipal Pedro Barbero hoy jueves 27, mañana viernes 28 y el domingo 30, a partir de las 21. Con el auspicio de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, el profesor Gustavo Dappiano y su Taller Municipal de Comedia Musical tienen todo listo para volver a deleitar al público con el popular musical que es de entrada libre y gratuita. El director del elenco cumplió con su intención de "jugar con la historia y reinventarla". "En estas vacaciones de invierno, queríamos agregar algo para la familia y para el público en general que complemente la semana que llevamos adelante con Aladdin, por lo que vuelva a escena la popular historia de Donna, una madre soltera, dueña de un pequeño hotel en una paradisiaca isla griega", señaló Dappiano. El elenco presenta una numerosa cantidad de artistas en escena. Ellos reviven la historia de Donna y su hija, Sophie. El público que aún no disfrutó del talento de estos jóvenes tendrá una nueva oportunidad para presenciar un espectáculo de primer nivel, concurriendo directamente a la hora de la función, ya que no es necesario retirar las entradas con anticipación.

Mamma Mía se volverá a presentar en el Pedro Barbero.

Taller Municipal de Comedia Musical: "Mamma Mía" regresa al Teatro Pedro Barbero. Se presen... https://t.co/kGmhndnLvh #Agendacultural — Magui Felizia (@mawifelizia) 27 de julio de 2017 Hoy a las 21 veni a cantar y bailar junto a la música de ABBA - Mamma Mia, en el Barbero.

21 hs. Entrada Libre y... https://t.co/4ObZv11x0g — Gustavo Dappiano (@gdappi) 27 de julio de 2017

