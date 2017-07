La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 27/jul/2017 Regionales:

Dictan Taller de Prevención de Violencia de Género

Ruta 4, Los Cardales y Exaltación de la Cruz







El equipo de salud mental del Hospital San José de Capilla del Señor dictará este viernes un nuevo taller sobre violencia de género, dando un paso mas en el camino de lucha contra este flagelo que tantas vidas está costando en nuestro país, y que tan difícil es de combatir. En el taller se tocarán especialmente los síntomas iniciales de un proceso que puede terminar en violencia física o en la muerte, y que por diversos mandatos culturales muchas mujeres todavía identifican con el amor, y no con el maltrato. Estas situaciones que desnudan la violencia machista, generalmente comienzan en la intimidad del hogar familiar y van minando la autoestima y la tranquilidad de la mujer. Se trata, por ejemplo, del control excesivo que ejerce el hombre sobre la mujer, el hostigamiento, los gritos, los celos exagerados, las llamadas telefónicas continuas y la exigencia de compartir las claves de redes sociales o del celular. También es para advertir el aislamiento que el agresor procura del círculo de amigos o de la familia de la mujer; los comportamientos posesivos como la imposición de una determinada forma de vestir, pensar o actuar, ridiculizar a la mujer y hacer que se sienta culpable. Todas estas son actitudes en si mismas violentas, y constituyen maltrato psicológico, en ocasiones preanunciando el maltrato físico. En el taller, que se dictará este viernes a las 14,30 en el consultorio 15 del Hospital San José, se buscará que las mujeres logren identificar qué es maltrato y dónde empieza. ¿Cuáles son las primeras señales? ¿Qué se puede consentir y qué no? Aclarar esas dudas es el propósito de este taller. El pedido de los profesionales que dictan el taller es "No tengas miedo, no sientas vergüenza, estamos para ayudarte. ¡Te esperamos!"



