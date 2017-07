Ariel del Plata se convirtió en el primer barrio cien por ciento LED de la ciudad

Tras un encendido simbólico realizado ayer en la plaza, el intendente Abella destacó que "esta nueva luminaria mejorará considerablemente en la calidad de vida de los vecinos del barrio". Por su parte, Sergio Roses hizo hincapié en que "hacía muchos años que no se realizaba una inversión en luminaria de tal magnitud". Tras un encendido simbólico realizado ayer en la plaza del barrio, Ariel del Plata se convirtió en el primer barrio de la ciudad con cien por ciento de luminaria LED, que permitirán ahorrar energía y brindar mayor seguridad y una mejor visibilidad. El intendente Sebastián Abella fue el encargado de realizar el encendido inaugural de las nuevas luminarias con el acompañamiento del presidente del HCD, Sergio Roses; el concejal de Cambiemos, Luis Gómez; secretarios y funcionarios municipales; y vecinos del barrio. A lo largo y a lo ancho de Ariel del Plata se colocaron 180 nuevas columnas con lámparas LED, 130 en todas las extensiones de las calles, 38 para la plaza del barrio y 12 para sus alrededores, las que se suman a las 600 que se están instalando en el casco urbano. "Es un honor poner en valor este barrio tan hermoso e histórico de la ciudad, convirtiéndolo en el primer barrio cien por ciento LED de la ciudad", enfatizó Abella sobre el proyecto, que fue financiado con fondos municipales y es parte del Plan de Mejoramiento Integral de la cuidad. Y agregó que "esta nueva luminaria impactar á en la calidad de vida de los vecinos generando soluciones a sus reclamos", al tiempo que destacó que con esta nueva tecnología lumínica se ahorrará en alumbrado público y contribuirá a que las viviendas tengan menos riesgos de cortes eléctricos. Roses, por su parte, se mostró contento de "ver como las cosas se van haciendo y concretando" y mencionó que "la nueva luminaria LED en la ciudad es muy relevante, ya que hacía muchos años que no se realizaba una inversión de tal magnitud." Al tiempo que añadió: "Estos trabajos son una forma de mejorar la calidad de vida de los vecinos ya que no solo mejorará el control de gastos, sino que también permitirá transitar bien de noche." "Ariel del Plata –sostuvo Gómez- fue un barrio olvidado en cuanto a infraestructura y luminaria, pero con la gestión en movimiento, que el intendente Abella está encarando, todos los inconvenientes de los vecinos se están solucionado." "Hace 47 años que vivo en el barrio y me llega de orgullo ver cómo gracias al trabajo y compromiso del Intendente está mejorando y creciendo a pasos agigantados", destacó Marta, una de las primeras vecinas del barrio, luego del encendido simbólico. Y agregó: "Los vecinos de Ariel del Plata ahora podemos transitar y sentarnos en la vereda de noche ya que gracias a las nuevas luminarias y a los patrulleros que recorren continuamente el barrio ya no tenemos miedo".

VISTA AEREA DEL BARRIO ILUMINADO CON LUCES LED TRAS EL ENCENDIDO SIMBÓLICO REALIZADO AYER.





Abella y Roses junto a los vecinos de Ariel del Plata





Vecinos agradecieron por las obras.





La plaza, con la nueva luminaria.

#Ahora el intendente @SebaAbella y @SergioDRoses encendiendo la nueva luminaria en Ariel del Plata pic.twitter.com/lvArlYKhyV — MunicipalidadCampana (@campanagov) 27 de julio de 2017 @CambiemosCampan haciendo lo que hay que hacer @SebaAbella @SergioDRoses pic.twitter.com/n5bryxF7KI — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 27 de julio de 2017 Nuevas luminarias en Ariel del Plata https://t.co/6IRV0b3yNC — CeMAVCampana (@CeMAV_Campana) 28 de julio de 2017 Se encendieron las luces de Ariel del Plata, un barrio 100% Led pic.twitter.com/qX7C3lagm7 — Cambiemos Campana (@CambiemosCampan) 27 de julio de 2017 #SigamosCambiandoJuntos en Ariel del Plata, el primer barrio de Campana que cuenta con nueva iluminación LED íntegramente.#SiempreCercaTuyo pic.twitter.com/zhalo3l7vR — Alejandro Deppeler (@AleDeppeler) 22 de julio de 2017

