El Municipio incorporó drones para monitorear la ciudad y prevenir hechos delictivos

Alcanzarán la visualización de predios despoblados linderos a las rutas y espacios que el actual sistema de monitoreo no cubre. El intendente Abella destacó la importancia de sumar tecnología de punta para reforzar la labor del Municipio en materia de seguridad. Con el propósito de reforzar las acciones de prevención y seguridad, el Municipio adquirió una nueva estación con dos drones para monitorear la ciudad. La nueva tecnología de punta permitirá visualizar predios despoblados linderos a la ruta y espacios que la actual red de cámaras de monitoreo público no alcanzan, y filmar tanto de día como de noche. Además, es resistente al agua. El intendente Sebastián Abella y el secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana, Abel Milano, acompañaron al personal municipal durante una capacitación sobre el nuevo equipamiento, y destacaron la importancia de sumar tecnología de punta para reforzar la labor del Municipio en materia de seguridad. Además, el jefe comunal mencionó que "es fundamental no solo sumar tecnología sino también brindarles a nuestros empleados los conocimientos necesarios para utilizarla de la mejor manera". Respecto al funcionamiento del equipo, Abella detalló que, dada su autonomía y movilidad, esta nueva estación de drones permitirá alcanzar grandes distancias. "Queremos sobre todo optimizar el monitoreo en los predios despoblados y sectores linderos a la ruta para reforzar la seguridad. Buscamos evitar los hechos delictivos a través de la modalidad ‘tira piedras’ ", completó. Sobre esto último, el secretario Milano explicó que los drones poseen una cámara térmica que permite ante el calor, en la oscuridad de la noche, detectar la presencia de personas. Asimismo, se pueden apagar las luces de navegación para ser imperceptibles. "Esto nos asegura visualizar a presuntos delincuentes en todo momento evitando escondites", dijo. También mencionó que las cámaras tienen un excelente zoom óptico y obtienen imágenes en alta definición. Finalmente, informó que el Municipio trabaja con la Fiscalía General para gestionar el permiso correspondiente y realizar allanamientos en urgencia. "Ahora tenemos la posibilidad de monitorear la ciudad desde la altura y hacer un mejor seguimiento de hechos delictivos sin perder el rastro del delincuente", cerró.

#Dato la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Campana adquirió Drones para incorporar en el área de prevención pic.twitter.com/xuIeedhuNQ — Daniel Trila (@dantrila) 27 de julio de 2017 Desde arriba: La Municipalidad de Campana incorpora dos Drones para prevención y seguridad.... https://t.co/pntm40FnOU #Alertas — Campana INFO (@CampanaInfo1) 28 de julio de 2017 CASO TESTIGO Exaltación de la Cruz: Usaron un drone para detectar una plantación de marihuana: La detección de una… https://t.co/zWbNX0E2k9 #CampaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 9 de abril de 2017

El Municipio incorporó drones para monitorear la ciudad y prevenir hechos delictivos

