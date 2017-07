La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 28/jul/2017 Automovilismo:

Se postergó una semana la fecha del Rally Federal en Campana







Por el estado de los caminos a utilizar en las pruebas se decidió pasar la fecha al próximo fin de semana. Así, las actividades programadas se desarrollarán del 4 al 6 de agosto. Los amantes del mundo motor de nuestra ciudad, y del rally en particular, deberán esperar una semana más para disfrutar del espectáculo y la competencia del Rally Federal en Campana. Es que la realización de la cuarta fecha del campeonato, denominada "Gran Premio Juan Carlos Rizzo", que iba a comenzar hoy, finalmente fue postergada para el próximo fin de semana. La decisión fue tomada por miembros de la organización del Rally Federal Campana-Exaltación de la Cruz junto a autoridades de ambos municipios y responsables de caminos de la Asociación de Rally. Es que tras recorrer los trazados en los que se realizarán las diferentes pruebas, pudieron comprobar que debido a la lluvia caída entre martes y miércoles y la humedad presente en estos últimos días, las condiciones de estos caminos son "intransitables". "Con la entera disposición por parte de las autoridades locales y el trabajo de las máquinas viales que nos brindan no se podrá mejorar esa condición y ante el pronóstico que no prevé para ninguno de estos días un mejoramiento que seque los caminos, se tomó en conjunto la determinación de postergar la competencia por el término de una semana", se explicó en el sitio web de la Asociación de Rally. De esta manera, el "Gran Premio Juan Carlos Rizzo" se realizará entre el viernes 4 y el domingo 6 de agosto, respetando el cronograma ya previsto. O sea: el viernes se abrirá el Parque de Servicios y Asistencia en el Club Puerto Nuevo y luego, por la tarde, habrá tiempo para los ensayos antes del lanzamiento de la competencia, que se realizará en la plaza Eduardo Costa, frente al Palacio Municipal. En tanto, el sábado también habrá una presentación en Los Cardales, como actividad previa al inicio de la competencia, que desarrollará sus pruebas especiales sábado y domingo. Las Pruebas Especiales serán "Los Cardales" y "Los Horneros", que cuentan con distancias aproximadas de 17 y 7 kilómetros respectivamente. La "Prueba Especial 1" se largará en cercanías de Los Cardales y transitará caminos internos (hacia Exaltación de la Cruz) hasta finalizar en Ruta 6, detrás del Camping de Petroleros. En tanto, la "Prueba Especial 2" se largará en cercanías del barrio Los Pioneros y transitará caminos internos hasta finalizar detrás de la ladrillera La Pastoriza (ubicada sobre ruta Panamericana, frente al barrio Albizola).

EL LANZAMIENTO DEL RALLY FEDERAL CAMPANA SE IBA A REALIZAR ESTA TARDE EN LA PLAZA EDUARDO COSTA, CON LA PRESENTACIÓN DE LOS COMPETIDORES.

#Ahora Por el mal estado de los caminos (lluvias), se REPROGRAMÓ el Rally Federal Campana-Exaltación de la Cruz para el 4, 5 y 6 de agosto. pic.twitter.com/iqQqUKwBTf — Pablo Scoccia (@chuecosco) 27 de julio de 2017 Atención #RallyCampana SUSPENDIDO https://t.co/bTtXh7mOiC pic.twitter.com/AHAmzimIr2 — Rally Federal (@RALLY_FEDERAL) 27 de julio de 2017

