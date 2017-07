EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 38. En 37 partidos, Villa Dálmine venció en 16 ocasiones, Flandria logró 12 triunfos y empataron en 9 oportunidades. Villa Dálmine convirtió 43 goles, en tanto que Flandria señaló 34. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 18 veces: Villa Dálmine ganó 9 (24 goles), Flandria obtuvo 2 triunfos (12 goles) y empataron 7 veces. COMO LOCAL FLANDRIA. Se enfrentaron 19 veces: Flandria ganó 10 (22 goles), Villa Dálmine ganó 7 (19 goles) y empataron 2 partidos. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: El 19 de marzo de este año, por la 23º fecha, Flandria se impuso 1-0 con gol de Franco Costa. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL: El sábado 15 de marzo de 2014, por la 29ª fecha de la Primera B Metropolitana 2013/14, igualaron 1 a 1. Lucas Ferreiro marcó para el Violeta y Germán Rivero para el conjunto de Jáuregui. APOSTILLAS: Cinco partidos sin ganar acumula Villa Dálmine ante Flandria, con 2 derrotas y 3 empates. El último triunfo sobre el equipo "Canario" se remonta al sábado 29 de Noviembre de 1997, por la 1ª fecha del Torneo Clausura de la Primera C 1997/98. Fue por 3 a 0 con tantos de Daniel Ielsich, Walter Friedrich y Gastón Soriano. Como local, 11 encuentros sin derrotas lleva el Violeta ante Flandria, con 4 victorias y 7 igualdades. La última derrota en esta condición fue el sábado 12 de agosto de 1972, por la 23ª fecha del Primera C: 2 a 0 con goles de Juan Carlos Nocella y Nicolás Scerba. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL PRIMER ENCUENTRO LOCAL. Se jugó el sábado 27 de octubre de 1962, por la 27ª fecha de la Primera C: VILLA DALMINE 3 - FLANDRIA 1. VILLA DALMINE (3): Luis Zoilo Masuelli; Eduardo Gutiérrez y Bernardo Carlos Guastavino; José María Dopazo, Félix Chiarle y Miguel Luis La Rosa; Félix Adolfo Murieda, Bernabé Gabriel Córdoba, Luis Ernesto Cesário, Norberto José De Valle y Juan Gerlo. DT: Horacio Marcelo Torello. FLANDRIA (1): Bachini; Rubén Bianchi y Alberto Britos; Horacio Pérez, Eduardo Barrios e Isidoro "Petico" Aranda; Maldonado, Carlos Antón, Bernabé Bracamonte; Ricardo Efrén Burella y Eduardo " Negro" Ballesteros. DT: Federico Pizarro. GOLES: PT 12m Córdoba (VD) y 15m Antón (F). ST 16m Córdoba (VD) y 36m De Valle (VD). CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Roberto Carlos Peña. RECAUDACIÓN: $ 19.770.-. Desde las 15 horas, el Violeta juega su último partido del campeonato en busca de tres puntos para los promedios del próximo. De la Riva decidió seis modificaciones. Debutará el arquero Francisco Mastrángelo y el juvenil Claudio López será titular por primera vez. Esta tarde, Villa Dálmine le pondrá punto final a una campaña que quedó muy lejos de lo imaginado en Mitre y Puccini y, sobre todo, de aquel arranque de campeonato que lo tuvo peleando el liderazgo en las primeras ocho fechas. La cosecha de 44 puntos (13 de ellos en las primeras cinco jornadas) en 43 partidos lo dice todo, aunque todavía queda una oportunidad de mejorar ese número. Será hoy, desde las 15 horas, cuando reciba la visita de Flandria. Engrosar el promedio, cortar una racha de cuatro caídas consecutivas y, en especial, despedirse con un triunfo ante su gente son los objetivos que tendrá esta tarde el Violeta. Para ello, el entrenador Felipe De la Riva realizará seis modificaciones respecto al equipo que presentó en Tandil en la derrota ante Santamarina. La principal novedad estará en el arco, donde Francisco Mastrángelo (19 años) hará su debut absoluto en reemplazo del lesionado José Castellano. En la defensa, como lateral derecho jugará Federico Acosta en reemplazo de Juan Alsina, mientras que Rubén Zamponi (en lo que sería su último partido en el club) ingresará por Luciano Recalde para formar la zaga central con Ariel Coronel. En el mediocampo, Diego Núñez jugará en lugar de Federico Recalde, mientras el juvenil Claudio López, quien hizo su debut ante Santamarina, será volante por izquierda, relegando a Jonathan Figueira. Finalmente, en ofensiva volverá Pablo Burzio (cumplió su sanción por acumulación de amarillas) para conformar la dupla de ataque con Ezequiel Cérica. En consecuencia, Villa Dálmine formará hoy con Francisco Mastrángelo; Federico Acosta, Ariel Coronel, Rubén Zamponi, Lautaro Formica; Fabrizio Palma, Horacio Falcón, Diego Núñez, Claudio López; Pablo Burzio y Ezequiel Cérica. En tanto, en el banco de suplentes estarán Rodrigo Nicasio (18 años, arquero de la 5ª División), Luciano Recalde, Federico Recalde, Leonardo Cisnero, Jonathan Figueira, Juan Manuel Mazzocchi y Alex Stábile. Por su parte, Flandria llegará a Campana para despedir una campaña histórica: la primera que disputa en el Nacional B y que concluye con el objetivo de la permanencia ya asegurado. Para visitar al Violeta, la dupla técnica integrada por Sergio Gómez y Favio Orsi no confirmó el equipo, aunque se especula que harían tres cambios. En el fondo, Mario Musson sería el reemplazante de Williams Riveros, que en la semana firmó con Temperley. Mientras que en el mediocampo, volvería Mauro Bellone en reemplazo de Lucas Vicente. En tanto, en ofensiva, Sebastián Matos iría en lugar de Andrés Montenegro, quien el pasado domingo, en el empate sin goles ante Douglas Haig, se retiró del fútbol. Por lo tanto, los once del Canario serían: Leonardo Griffo; Juan Cruz Randazzo, Diego Sosa, Mario Mussón, Andrés Camacho; Facundo Melivilo, Mauro Bellone, Alejandro Altuna, Alejandro González, Franco Costa; y Sebastián Matos. El partido, correspondiente a la 46ª y última fecha del Nacional "B", dará comienzo a las 15 horas en el estadio de Mitre y Puccini. Darío Sandoval será el árbitro principal y estará acompañado de dos mujeres como asistentes: Daiana Milone y Gisela Bosso.

CERICA PODRÍA JUGAR SU ÚLTIMO PARTIDO EN VILLA DÁLMINE. ESTA EN NEGOCIACIONES PARA SEGUIR, PERO TAMBIÉN TENDRÍA OTRAS OFERTAS.

#FútbolProfesional | Felipe De La Riva convocó a estos 18 jugadores para el partido de mañana frente a @CSyDFlandria. #VamosViola. pic.twitter.com/jammkfKkez — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 27 de julio de 2017

Nacional B:

Ante Flandria, Villa Dálmine despide esta tarde una temporada para el olvido

