Conciliar tres generaciones y no morir en el intento

El próximo 12 de agosto en el Auditorio de Tenaris tendrá lugar la 1era. Jornada de Organización Integrativa, materia clave de la Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Luján (UNLU). El multitasking, la desarticulación de conflictos y el liderazgo compartido, entre otros, serán los temas abordados. "Con el paso del tiempo, Organización Integrativa fue mutando y de hecho sus contenidos se revisan permanentemente. Hasta su creación, la carrera se basaba en una mirada objetiva, mecanicista y fría de la administración de las empresas. Al incorporar factores personales e interpersonales, le agregamos a la carrera un elemento en ese entonces fundante y que hoy es indispensable para comprender y guiar una organización", explica Luis Salmoski, creador de la materia y uno de los expositores de la primera jornada pensada para los 1000 egresados que hoy acumula la licenciatura que se cursa en la UNLU. Salmoski explica que hoy conviven en las organizaciones 3 generaciones de empleados con valores, intereses, y modelos mentales distintos: los "Baby Boomers", con más de 50 años de edad, quienes están a cargo de la mayoría de los puestos directivos y tienen una mirada primordialmente objetivista de la organización; los "X", una generación intermedia cuyo foco principal está puesto en su propio desarrollo personal; y los más jóvenes o "Millenians" que tienen problemas de adaptación entre el rigor laboral y su tiempo personal, pero suman fuerte mirada de equipo. "Es muy interesante –reflexiona Salmoski- ver y analizar cómo a su manera, los Millenians vienen a completar la escena y la articulación de las tres generaciones hace posible un paso hacia adelante en la evolución de la gestión de las organizaciones. El desafío es comprender y articular esas miradas para que la organización fluya". Según explican los organizadores, la jornada cuenta por la mañana con una exposición magistral por videoconferencia desde Nueva York a cargo José Fabbroni, egresado de la carrera en 1997, ex Gerente de Finanzas para Latinoamerica de Directv y actual Vice Director de Charter Comunications. Luego del almuerzo, habrá 4 talleres simultáneos: "Desafíos generacionales: Millennials; Generación X y Baby Boomers" coordinado por Luis Salmoski; "Liderazgo compartido: cómo generar equipos de alto desempeño" a cargo de Marina Romagnoli; "Desarrollo y Crecimiento Profesional" guiado por Luciana Coronel; y "Desarticulación de conflictos" a cargo de Marcelo Figueroa. Finalizados los talleres, está programada una reunión plenaria donde se compartirán las conclusiones de los talleres. Los interesados en obtener más información pueden ingresar al sitio web de la jornada en https://integrativacampana.wixsite.com/1ra-jornada.

Luis Salmoski junto al equipo a cargo de la jornada: “Hoy es impensable hablar de administración sin tener en cuenta los factores personales e interpersonales que juegan en toda organización".



