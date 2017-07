La emergencia laboral enfrenta al oficialismo y a la oposición

El proyecto de ordenanza formulado por el FPV-PJ y el Frente Renovador aguarda en comisión. Los bloques disidentes reclaman su implementación. Para el oficialismo es una iniciativa "declamativa" y de nula acción práctica. El debate por el proyecto para sancionar la emergencia laboral en el ámbito del partido de Campana ha puesto, nuevamente, en veredas opuestas al oficialismo y la oposición. El martes, durante la sesión extraordinaria que votó solicitar de manera "urgente" una audiencia en el Ministerio de Energía y Minería de Nación para intentar acelerar los plazos de construcción de la Termoeléctrica Manuel Belgrano II, concejales de Cambiemos y de los bloques volvieron a dejar en claro que tienen lecturas inversas de la realidad socieconómica local y que existe un frágil consenso alrededor de los instrumentos para abordarla. "Venimos de una sesión ordinaria que debimos interrumpirla para reunirnos con el gremio de la UOCRA en virtud de la termoeléctrica. Cuando hicimos la sesión extraordinaria, aparecieron los trabajadores de la empresa Carboclor. Y creo que hay un montón de conflictos más. Es indudable que estamos en una situación de emergencia", afirmó el concejal Juan Ghione (Frente Renovador), uno de los co-autores del proyecto de ordenanza que actualmente aguarda despacho en la comisión de Legislación General. El texto, iniciativa de la concejal Soledad Calle (FPV-PJ), declara a la ciudad en Emergencia Laboral por el plazo de un año e instruye al Ejecutivo a utilizar "todos los mecanismos legales a su alcance para contribuir a garantizar el acceso al trabajo de todos los habitantes" de la ciudad. También insta al Gobierno de Abella a "recomponer" los presupuestos de las secretarías de Cultura y Educación, Desarrollo Social y Salud para "afrontar la mayor demanda de atención que inevitablemente causa el aumento de la desocupación en nuestra ciudad". "Ellos se oponen a este punto: pero lo que realmente les molesta es que Nación y la Gobernación vean como una de las regiones más prósperas de la provincia declara una crisis en el trabajo", aseguró Calle en diálogo con LAD La presión de los trabajadores de la UOCRA, que el jueves pasado se congregaron en el Salón Blanco para reclamar que se votará la emergencia, logró que el HCD aprobara por unanimidad esta semana la resolución dirigida al ministro Aranguren. Pero para la oposición el camino de acción más eficaz es la sanción de la ordenanza en disputa. Ghione consideró que al Gobierno "no le funciona bien el termostato para percibir la temperatura de los conflictos" y que "entonces en vez de actuar antes necesitan que los trabajadores vengan al Concejo Deliberante a reclamar". Por el contrario, señaló que la emergencia "es un llamado de atención y le impone al Municipio que acompañe a la industria, a las pymes y a los comercios en esta situación". A pesar de que al reclamo de los afiliados a UOCRA se les sumó la protesta de los químicos –que también estuvieron presentes el martes y el miércoles faltaron a una reunión convocada por Abella-, Cambiemos ha dejado en claro que no ve a la emergencia como una vía que allane el camino a un escenario laboral más estable. El titular del HCD, Sergio Roses, explicó que la herramienta "es algo muy declamativo y no soluciona nada". "(Llegamos a la) Conclusión de que ir a una audiencia junto a todos los bloques políticos, el intendente y el secretario de la UOCRA, mostrando que toda Campana está atrás de que se construya la termoeléctrica, es un hecho político importante, y creemos que es la vía para lograr la obra", expresó el martes al término de la votación, mostrando su preferencia por tratar cada conflicto laboral en su marco específico. Asimismo, antepuso el accionar de otras entidades –como la Agencia de Desarrollo, órgano que preside- a la puesta en funcionamiento del Consejo Económico y Social como ámbito para generar respuestas laborales. En tanto, el concejal oficialista Mariano Raineri cuestionó que pretender sancionar la emergencia es venderle "espejos de colores a la gente cuando lo que le tenemos que ofrecer son soluciones". Y en su análisis de los artículos comentó que se trata de un cuerpo de ordenanza "incoherente, con artículos contradictorios, que exceden las competencias del Concejo Deliberante", en referencia a dos artículos que instruyen mandatos al Ejecutivo nacional o provincial. Además, aseveró que "la emergencia laboral dictada en por el Concejo Deliberante lo único que hace es darle facultades al intendente para generar condiciones de flexibilidad laboral dentro del Municipio" y "conceder exenciones o condonar deudas a quienes deben pagar tasas", situaciones que hoy su bloque no las ve "necesarias". "Tenemos que encontrar caminos reales y efectivos para desandar esta crisis del sector", manifestó. El que optó por transitar un camino intermedio fue la bancada de la UV Calixto Dellepiane. Carlos Gómez exhortó a los demás espacios políticos a no llevar "agua para su propio molino" y "ponerse a disposición de la gente" sin trabajo, aunque al mismo tiempo le pidió a Abella actuar antes que los trabajadores "se manifiesten como en las últimas sesiones". "El intendente podría haber manejado mejor (la situación) e incluso haberla podido explotar políticamente a su favor", consideró. Al cerrar su intervención en el recinto durante el debate por la resolución dirigida a Energía, Calle solicitó que la agenda legislativa pase a estar regida por el contexto que atraviesa el mercado de trabajo campanense. Más allá de la petición de la concejal, la cuestión parece haberse instalado de lleno en el Concejo Deliberante de nuestra ciudad.

TRABAJADORES DE LA UOCRA CAMPANA SE MANIFESTARON EN LAS ÚLTIMAS DOS SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE.



La emergencia laboral enfrenta al oficialismo y a la oposición

