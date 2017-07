La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 28/jul/2017 Fue publicado el libro de poesía del Jefe del Comando de Patrulla Campana







La obra del subcomisario Alejandro Viguier ya se encuentra a la venta en la librería Byblos. Se llama "Conclusiones de una mente distorsionada". Con 40 años, el subcomisario Alejandro Viguier, Jefe del Comando de Patrulla Campana (CPC), no para de sorprender y su "lado B", la escritura, sigue creciendo. La semana pasada se conoció su nuevo libro, "Conclusiones de una mente distorsionada", que ya se encuentra a la venta en la librería Byblos. "Escribir me demanda mucho tiempo", cuenta Viguier. "Por lo general se me ocurre una idea o una frase que llega en cualquier momento, la anoto y cuando tengo algún tiempito libre la continúo, la armo y le doy forma. Estar a cargo de una Dependencia Policial me exige mucho más tiempo, pero siempre encuentro un lugarcito para liberar los pensamientos que rondan en mi cabeza", agrega. "Conclusiones de una mente distorsionada" es el título también de su muro de Facebook, creado en 2014. De allí, la editorial Dunken eligió uno de los poemas de Viguier para la compilación "Cazuela". Luego, la misma editorial lo volvió a seleccionar el año pasado para una nueva compilación: "Letras del Face". Ahora, fue el turno de plasmar su obra en un libro. "Muchos piensan que escribo lo que siento hacia alguien más, como si fueran (poesías) dedicadas o sobre experiencias propias. Si fuera así, el libro se llamaría "Mis vivencias" o "Experiencias distorsionadas". Pero no: la mayoría de mis poesías nacen en mi cabeza, así como mágicamente, como frases caídas del cielo, que luego voy armando, poniéndole mucho sentimiento y dándole algún sentido, lógicamente basándome en la vida misma", explica Viguier. El subcomisario define como "original" su nueva publicación. "Por lo menos eso es lo que me gustaría que sea. Pero la mejor definición va a ser la que le den los demás", asegura. En la contratapa de su nuevo libro se destaca que "la carga poética de Viguier logra llevar a la poesía a los laberintos interiores de quien se asome en ella". "Me gusta escribir", admite el Jefe del CPC. "Siento que me expreso mejor escribiendo que hablando, porque la idea nace en la cabeza y casi inmediatamente sale por la boca. En cambio, para que llegue a la mano, primero tiene que pasar por el corazón", cierra.

