P U B L I C



"Al no penalizar me tengo muchísima fe para poder subirme al podio", aseguró. Ayer al mediodía se realizó el lanzamiento de la séptima fecha del Campeonato Argentino y Sudamericano de Súper TC2000 que se disputará este fin de semana en el autódromo Ciudad Oberá de la provincia de Misiones. Del evento participó el campanense Matías Milla (Toyota) junto al intendente obereño, Carlos Fernández; el presidente de Súper TC2000, Antonio Abrazian; el presidente del Auto Club Oberá, Carlos Morales; el ministro de Deportes, Rafael Morgenstern (ex compañero de equipo de Milla) y los pilotos Facundo Ardusso (Renault Sport) y Matías Rossi (Toyota). Durante la conferencia de prensa, el piloto de nuestra ciudad señaló: "Vengo de un año irregular. Al no penalizar me tengo muchísima fe para poder subirme al podio. Voy a tener que trabajar muy duro. Voy a arriesgar todo porque necesito un buen resultado y esta es una pista que me gusta muchísimo". La actividad oficial de esta séptima fecha de la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional comenzará mañana con los entrenamientos. Luego, por la tarde se realizará la clasificación y, posteriormente, la carrera clasificatoria (a 9 vueltas). En tanto, el domingo se disputará la final pautada para las 12.10 a 27 giros al Autódromo Ciudad de Oberá, cuya extensión es de 4.380 metros.

¡Veni a la @AXIONenergyOK (Sarmiento 1291) de Oberá y conocé a tus ídolos del #STC2000! ?????? pic.twitter.com/sj52qrEmN7 — Super TC2000 (@SuperTC2000) 27 de julio de 2017

Súper TC 2000: Matías Milla participó en Oberá de la presentación de la 7ª fecha

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: