El entrenador de la Primera Caballeros del CCC destacó la campaña de su equipo en la División de Honor: "Sostenerse no es fácil", aseguró. Por tan poco se le había escapado el triunfo y la serie al Club Ciudad de Campana que a su entrenador Miguel Mudir le costaba digerirlo. Incluso, mientras dialogaba con la prensa local instantes después de aquel ataque de Mariano Giustiniano que salió ancho y decretó el pase a la final de Municipalidad de Lomas de Zamora, su rostro hacía un esfuerzo enorme por ocultar esa desilusión que le generaba no haber podido avanzar a la definición de la División de Honor de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). "Perdimos por dos puntos", dijo, remarcando un dato que ofrecía el tablero (15-13 terminó el tie break) y que evidenciaba su incredulidad. Como si repitiéndolo pudiese entenderlo. Pero no. "Se definió en dos pelotas", insistió, al tiempo que destacó que enfrente había "un muy equipo" (Lomas es el actual tricampeón de la competencia) y que estaba "contento por el esfuerzo que cada uno de los chicos dieron en los distintos momentos". En el análisis del juego, Mudir explicó que era muy difícil hacerlo en caliente después de un partido tan cerrado. "Los dos equipos tuvimos fallas lógicas de un partido tenso. A veces uno busca el punto cuando tiene la pelota y decide tomar riesgos. Yo valoro que juguemos para el equipo y no para la tribuna", afirmó. "Hicimos una gran campaña. Llegar a estas instancias no es fácil. El año pasado pusimos la vara muy alta (también había llegado a semifinales). Yo no sé si se sabe la magnitud que tiene estar entre los cuatro mejores equipos de este torneo, sobre todo para un club como el nuestro. Realmente es meritorio", explicó. "La gente nos acompañó durante todo el año y ese es nuestro propósito: generar empatía con la gente, que estuvo pendiente de este equipo. Estoy muy agradecido a ellos porque nos han apoyado muchísimo durante todo el torneo", agregó en relación a la gran convocatoria que se dio para el tercer partido semifinal en el gimnasio de Chiclana 209. La idea del CCC de contar con un equipo competitivo en la máxima categoría de la Federación Metropolitana es parte de un proyecto que lleva adelante el vóley de la institución. "El proyecto sigue creciendo y lo demostramos, porque sostenerse no es fácil. Poder mantenernos entre los mejores cuatro significa también que hubo una gran tarea administrativa, logística y de la dirigencia. Porque no es solamente poner los jugadores adentro de la cancha. El proyecto está vigente. Hemos crecido en todo. En mayores y en menores estamos peleando los máximos objetivos", destacó. Finalmente, también diferenció el proyecto del Tricolor del que lleva adelante Municipalidad de Lomas de Zamora, un conjunto que siempre se refuerza hacia el final de la División de Honor con jugadores que luego serán la base del equipo que disputará la Liga Nacional bajo la denominación "Lomas Voley". "Nuestro proyecto es jugar desde el primer día del torneo con el plantel completo para darle un espectáculo a la gente que se acerca al vóley. A nosotros no nos serviría incorporar hacia el final una figura destacada y ganar el torneo", cerró Mudir.

HACE CINCO AÑOS, CIUDAD ESTABA EN LA CUARTA CATEGORÍA DE LA FMV. EN LOS ÚLTIMOS DOS ALCANZÓ LAS SEMIFINALES DE LA DIVISIÓN DE HONOR.



