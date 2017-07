NOTICIA RELACIONADA: Nacional B:

Ante Flandria, Villa Dálmine despide esta tarde una temporada para el olvido ENCUENTRO Nº 38. En 37 partidos, Villa Dálmine venció en 16 ocasiones, Flandria logró 12 triunfos y empataron en 9 oportunidades. Villa Dálmine convirtió 43 goles, en tanto que Flandria señaló 34. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 18 veces: Villa Dálmine ganó 9 (24 goles), Flandria obtuvo 2 triunfos (12 goles) y empataron 7 veces. COMO LOCAL FLANDRIA. Se enfrentaron 19 veces: Flandria ganó 10 (22 goles), Villa Dálmine ganó 7 (19 goles) y empataron 2 partidos. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: El 19 de marzo de este año, por la 23º fecha, Flandria se impuso 1-0 con gol de Franco Costa. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL: El sábado 15 de marzo de 2014, por la 29ª fecha de la Primera B Metropolitana 2013/14, igualaron 1 a 1. Lucas Ferreiro marcó para el Violeta y Germán Rivero para el conjunto de Jáuregui. APOSTILLAS: Cinco partidos sin ganar acumula Villa Dálmine ante Flandria, con 2 derrotas y 3 empates. El último triunfo sobre el equipo "Canario" se remonta al sábado 29 de Noviembre de 1997, por la 1ª fecha del Torneo Clausura de la Primera C 1997/98. Fue por 3 a 0 con tantos de Daniel Ielsich, Walter Friedrich y Gastón Soriano. Como local, 11 encuentros sin derrotas lleva el Violeta ante Flandria, con 4 victorias y 7 igualdades. La última derrota en esta condición fue el sábado 12 de agosto de 1972, por la 23ª fecha del Primera C: 2 a 0 con goles de Juan Carlos Nocella y Nicolás Scerba. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL PRIMER ENCUENTRO LOCAL Se jugó el sábado 27 de octubre de 1962, por la 27ª fecha de la Primera C: VILLA DALMINE 3 - FLANDRIA 1. VILLA DALMINE (3): Luis Zoilo Masuelli; Eduardo Gutiérrez y Bernardo Carlos Guastavino; José María Dopazo, Félix Chiarle y Miguel Luis La Rosa; Félix Adolfo Murieda, Bernabé Gabriel Córdoba, Luis Ernesto Cesário, Norberto José De Valle y Juan Gerlo. DT: Horacio Marcelo Torello. FLANDRIA (1): Bachini; Rubén Bianchi y Alberto Britos; Horacio Pérez, Eduardo Barrios e Isidoro "Petico" Aranda; Maldonado, Carlos Antón, Bernabé Bracamonte; Ricardo Efrén Burella y Eduardo " Negro" Ballesteros. DT: Federico Pizarro. GOLES: PT 12m Córdoba (VD) y 15m Antón (F). ST 16m Córdoba (VD) y 36m De Valle (VD). CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Roberto Carlos Peña. RECAUDACIÓN: $ 19.770.-

El Historial:

Villa Dálmine Vs. Flandria

Por Gustavo Belsué

