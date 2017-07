El Intendente presentó obras en barrio Los Pioneros

P U B L I C



Abella, acompañado del presidente del HCD, Sergio Roses, y vecinos, celebraron las obras de agua corriente, asfalto, la llegada del servicio de cable, internet y telefonía y las nuevas luminarias que se colocaron en distintas cuadras del barrio. El intendente Sebastián Abella celebró ayer la llegada de "obras inéditas" impulsadas por el Municipio en Los Pioneros, junto al presidente del Concejo Deliberante, Sergio Roses, y a los vecinos del barrio. "Estoy orgulloso de que pueda concretar este importante proyecto en este barrio que no tenía ninguna calle de asfalto, y es importantísimo también haber logrado que llegue, a Los Pioneros, el servicio de cable, internet y telefonía", remarcó Abella al respecto. "Fue un pedido de los vecinos que se sentían aislados, y necesitaban los servicios, hoy vemos que no son un barrio olvidado, son parte de la ciudad y no me cabe la menor duda de que todo esto va a mejorar su calidad de vida", agregó. Las obras incluyen la pavimentación de 22 cuadras con asfalto en caliente, abarcando la calle de acceso al barrio desde la colectora de la ruta Nº 6 hasta Cuelli, y la calle Mancicidor, desde Viola a Echeverría, lo que mejorará significativamente la circulación de vehículos y la transitabilidad de los vecinos. Previo al asfalto, se realizaron obras del tendido de cañerías sanitarias para el agua corriente. Luego de recibir el agradecimiento por parte de los vecinos, el presidente del HCD señaló que "mejorar los accesos al barrio y colocar asfalto en varias calles era fundamental." "Cuando empezamos a trabajar con Sebastián como concejales siempre planteábamos el tema de que muchos barrios de Campana no tenían los ingresos en buenas condiciones y escuchábamos que los vecinos tenían problemas para que ingrese la ambulancia, bomberos y los móviles de seguridad", recordó Roses, y destacó que "hoy vemos que esto está cambiando, es otra la realidad para muchos de nuestros vecinos y apostamos a reforzar el equipo para seguir por este camino del cambio." El barrio Los Pioneros también cuenta con nuevas luminarias que reforzarán la seguridad en la zona, y se intensificaron los patrullajes, logrando presencia policial las 24 horas. "Es muy grato ver cómo cambió el barrio, y que en apenas un año y medio de gestión, logramos que los vecinos se vuelvan a sentir parte de Campana y que puedan disfrutar de todos los servicios que se merecen", completó Roses. En ese marco, el jefe comunal también destacó el inicio de la construcción del edificio del jardín de infantes Nº 922, que actualmente funciona en la sociedad de fomento. "Los chicos del barrio y la comunidad educativa del jardín merecen un lugar propio que sea cómodo para poder crecer y aprender", enfatizó Abella.

"No me cabe la menor duda de que todo esto va a mejorar su calidad de vida", señaló Abella en diálogo con los vecinos de Los Pioneros.





El acto contó con la presencia del Canal 26, entre otros medios.

#ahora @SebaAbella inaugura la obra de Los Pioneros míralo en @canal26noticias pic.twitter.com/TBYnXWzrM2 — MunicipalidadCampana (@campanagov) 28 de julio de 2017

