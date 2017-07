Campana ahora tiene un Hogar de Protección y una Red de Asistencia Integral

En este nuevo, moderno y cálido espacio inaugurado por el Municipio, un equipo de profesionales brindará atención interdisciplinaria temporal a mujeres, con o sin hijos, que se encuentren atravesando situaciones de violencia de género. El intendente Sebastián Abella y la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, inauguraron ayer las nuevas instalaciones del Hogar de Protección Integral. En este nuevo, moderno y cálido espacio, un equipo de profesionales brindará protección, albergue, alimentación, contención y atención interdisciplinaria temporal a mujeres, con o sin hijos, que se encuentren atravesando situaciones de violencia de género que impliquen un riesgo para su integridad, y que no cuenten con otro espacio de resguardo dentro de sus redes y vínculos más cercanos. Del tradicional corte de cintas estuvieron a cargo Abella; Schvartz; la subsecretaria de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Reich; el presidente del HCD, Sergio Roses; y la diputada provincial Sandra París; quienes estuvieron acompañados por secretarios y funcionarios municipales; concejales de Cambiemos y vecinos. Este proyecto surgió desde la Jefatura de Gabinete, en conjunto con el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la violencia contra las Mujeres y el Sistema Integrado Provincial, a partir de la necesidad del Municipio de abordar la temática por el aumento de denuncias en los últimos años. Allí, se propiciará un espacio de toma de conciencia y empoderamiento acerca de los derechos y autonomía personales; se acompañará a las mujeres para que desarrollen un proyecto de vida libre de violencia y se dará curso al procedimiento legal adecuado contando con las medidas de protección durante su estadía y al momento del egreso. La casa a estrenar y totalmente equipada, cuenta con tres habitaciones para 19 plazas (17 camas y dos cunas), 2 baños, un lavadero, una cocina, un living, un comedor y patio, donde las mujeres podrán hacer uso de todas las instalaciones del edificio durante su estadía. En este marco, también surge la Red de Asistencia Integral (RAI), -que está dentro del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la violencia contra las Mujeres y del Sistema Integrado Provincial-, conformada por un equipo interdisciplinario de trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas. Desde esta nueva área se abordará la problemática en su generalidad, con diferentes actividades de prevención, tales como asistencia, asesoramiento, atención y seguimiento de casos ya sean derivados de diferentes instituciones y áreas municipales o por presentación espontánea; y organizar talleres con distintas dependencias municipales en diferentes barrios de la ciudad. Al respecto, el intendente Abella enfatizó que "es muy importante que desde el Municipio se impulsen acciones sobre esta situación tan compleja que hoy tiene la sociedad. En esta casa y con este gran equipo podremos estar más cerca de esta problemática tan grave." "La casa está hermosa, pero lo ideal sería que no tenga un uso cotidiano, que esté por casos puntuales; nuestro objetivo como Municipio es disminuir la cantidad de hechos de violencia, y este proyecto, es parte de una serie de trabajos que se están gestionando", sumó el jefe comunal. Schvartz, en tanto, contó que "fueron muchos meses de esfuerzo y trabajo, para brindarles un mejor servicio a las mujeres que atraviesan cualquier tipo de violencia, para que tengan una asistencia integral e interdisciplinaria como se lo merecen." En este sentido, también afirmó que "hemos realizado un Registro Estadístico de Casos que será usado de manera interna por el equipo interdisciplinario con el fin de trabajar articuladamente con la mesa local de violencia para realizar un seguimiento real de la mujer que estamos acompañando." "Este lugar muy importante para tener un punto de contacto con la víctima, a través de esto, estamos demostrando que el estado está donde tiene que estar", concluyó el edil de Cambiemos. Por su parte, Reich felicitó al Intendente y su equipo por el trabajo logrado. "Dado a que la "Casa Abrigo" del barrio La Josefa no estaba en condiciones, tras una intensa gestión de Abella y Schvartz, se decidió poner en valor este espacio, generando un recurso genuino", destacó. Hacia el final de la conferencia de prensa, la directora de Derechos Humanos del Municipio, Verónica Lamas, junto a la directora de Diversidad y Cultura Comunitaria de la Nación, Sabrina Landoni, hicieron hincapié que aquel que necesite asesoramiento o denunciar cualquier hecho, lo puede realizar comunicándose telefónicamente al 144 o al 426544.





#Hoy en Campana, inauguramos un Hogar de Protección Integral para mujeres en situación de #ViolenciaDeGénero #PlanGenero pic.twitter.com/3lVJV0EbtQ — Daniela Reich (@danyreich) 28 de julio de 2017 Juntxs, Municipio y Provincia, damos mejor respuesta en materia de #ViolenciaDeGenero #PlanGenero pic.twitter.com/kRqcO9fqja — Daniela Reich (@danyreich) 28 de julio de 2017 Gracias Vero por acompañarnos!!! #CambiandoJuntos https://t.co/0A1VKLcT64 — Mariela Schvartz (@MarieSchvartz) 28 de julio de 2017 Campana es uno de los 25 municipios a los que se destinaron $15 millones pare equipar los Hogares. #PlanGenero pic.twitter.com/9DTkSGfETz — Daniela Reich (@danyreich) 28 de julio de 2017 Se inauguró el #HogardeProtecciónIntegral para #MujeresensituacióndeViolencia de @campanagov | #HPI

(leer más en https://t.co/jPbJr1L3bL) pic.twitter.com/NsPTQ0Bftn — Santiago A. Canton (@SantiagoACanton) 28 de julio de 2017 #Ahora inauguración de la red integral de asistencia @MarieSchvartz @danyreich @campanagov pic.twitter.com/xqQAFITnD7 — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 28 de julio de 2017

Campana ahora tiene un Hogar de Protección y una Red de Asistencia Integral

