HOY SE DEFINE EL SEGUNDO ASCENSO Y TAMBIÉN, EL CUARTO DESCENSO En esta última fecha del Nacional B estará en juego el segundo ascenso a Primera División y también el cuarto descenso al Federal A. El segundo ascenso a la Primera División tiene a Chacarita como favorito. El Funebrero le lleva dos puntos de ventaja a Guillermo Brown de Puerto Madryn y recibirá a Argentinos Juniors. En caso de ganar, festejará el regreso a Primera División sin depender de lo que suceda en la Patagonia. Las otras posibilidades para el ascenso del Funebrero son que no gane Guillermo Brown. En caso de empate de Chacarita y victoria del elenco patagónico (recibe a Boca Unidos de Corrientes), igualarán en puntos y se disputará un partido desempate. Mientras que la única combinación que le da el ascenso a Guillermo Brown es una victoria propia y una derrota del elenco de San Martín. En tanto, ya descendieron Atlético Paraná, Douglas Haig y Crucero del Norte. Y el cuarto descenso también será al Federal A porque se definirá entre Estudiantes (SL) y Central Córdoba (SdE). Al elenco puntano le alcanzará hoy con un empate frente a Los Andes para salvarse, mientras que los santiagueños están complicados: necesitan ganarle a All Boys como visitantes y esperar una derrota de Estudiantes para forzar un desempate. Todo se definirá hoy domingo. El segundo ascenso a la Primera División a partir de las 15.35 horas. Mientras que el cuarto descenso, desde las 20. Así sumó tres puntos importantes para los Promedios y pudo despedirse con una alegría ante su gente. Con una alegría. Así despidió Villa Dálmine una temporada que le generó muchos más disgustos que festejos. Sobre todo en este semestre que ayer llegó a su final con la victoria 2-0 que el Violeta consiguió ante Flandria. Fue un triunfo importante para la futura tabla de los Promedios y para poder cerrar con una sonrisa una etapa que rápidamente debe dejar atrás para hacer "borrón y cuenta nueva". Pero los matices de la victoria también son significativos. Porque, muy probablemente, el de ayer haya sido el último encuentro en el equipo de nuestra ciudad de dos jugadores como Rubén Zamponi y Ezequiel Cérica, referentes de un proceso que se inició tres años atrás bajo la conducción de Sergio Rondina y que terminó poniendo nuevamente a Villa Dálmine en el Nacional B. También porque, quizás, puede haber sido también el último partido de Horacio Falcón con la camiseta Violeta. A sus 37 años, el jugador con más presencias en la historia del club (418) debe sentarse a dialogar con los dirigentes para definir su futuro. Ayer, a los 42 minutos del segundo tiempo, le dejó su lugar en el terreno de juego a Federico Recalde, en un cambio que, además de darle la posibilidad a los simpatizantes Violetas de aplaudir al Otto, también parecía tener mucho de simbólico. Otro de los matices que dejó ayer el encuentro fue la posibilidad de ver en acción a otros dos juveniles de la cantera del club. Francisco Mastrángelo (19 años) hizo su debut absoluto bajo los tres palos y terminó con la valla en cero. Mientras que Claudio López (20 años; primer partido como titular) fue decisivo en la victoria: abrió el marcador con un lindo zurdazo y luego asistió a Burzio para el 2-0 que le permitió al Violeta cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas y otra de más de 450 minutos sin convertir goles como local. Pero, lo dicho: la alegría fue medida. Por el contexto, obviamente: es que con estos tres puntos, Villa Dálmine cierra una campaña de apenas 47 en 44 partidos (35% de efectividad). Una cosecha que lo llevó a poner en riesgo su permanencia en la divisional luego de estar entre los mejores tres promedios en el inicio del campeonato. Por eso, el cierre del certamen fue también un alivio para todos: jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y simpatizantes. Ahora llega el tiempo de "borrón y cuenta nueva" con el desafío de saber que la nueva etapa que arrancará a mediados de agosto prácticamente no tendrá margen de error. EL PARTIDO Villa Dálmine salió al campo de juego con los seis cambios anunciados, pero sin novedades respecto a su disposición táctica, aunque llamó la atención ver a Falcón jugar por delante de Núñez en el "doble 5", cumpliendo la tarea que suele asumir Fede Recalde (suplente ayer). Un trabajo que al Otto, acostumbrado a meterse en "la cueva", le costó desarrollar en el comienzo del encuentro. También porque su juego carece de verticalidad. Así, tal como sucedió en las últimas presentaciones, el Violeta no fue ese equipo compacto y agresivo para presionar, su principal virtud en aquella racha positiva de cuatro encuentros que prácticamente le garantizó la permanencia. Entonces, Cérica y Burzio quedaron aislados en su lucha por disputar las pelotas largas que les lanzaban y al equipo de De la Riva se le hizo nuevamente muy difícil hilvanar pases consecutivos en zona de gestación. Y como Flandria tampoco mostraba una propuesta ambiciosa, sino que sólo buscaba hacerle llegar el balón a Costa o Melivilo para aprovechar el desequilibrio individual de estos hombres, el trámite del encuentro fue anodino, sin situaciones de peligro. En ese contexto recién a los 33 minutos se generó la primera ocasión de gol, en un buen contragolpe de Villa Dálmine que manejaron el juvenil López y Formica y que terminó con Cérica girando y sacando un potente zurdazo que se fue ancho por el primer palo. Diez minutos después, a los 43, se dio la oportunidad más clara de la primera mitad: Zamponi se cayó y Matos escapó solo, pero definió sin precisión adecuada ante la salida desesperada y lejana del debutante Mastrángelo. Tras esa acción, en los minutos finales, el Violeta se mostró más agresivo y llegó en dos jugadas casi consecutivas: primero por izquierda, con un remate de Formica que Griffo controló en dos tiempos; y luego por derecha, con un disparo de Palma que no le llevó mayores inconvenientes al arquero visitante. Así, cuando el partido parecía despertar, el árbitro Darío Sandoval marcó el final de una primera parte anodina que no transmitió nada, propia de este tramo final de campeonato de Villa Dálmine. Sin embargo, el inicio del complemento fue muy diferente, porque sin cambiar demasiado, el equipo de nuestra ciudad estableció diferencias impensadas en el marcador. Es que en el primer avance, el Violeta llegó al gol. Fue luego de una combinación fallida entre Burzio y Cérica, pero que le dejó la pelota servida al juvenil López, quien con un zurdazo seco y bajo contra el palo izquierdo de Griffo anotó su primer gol en Primera División en su primera aparición como titular (había debutado en la fecha pasada ante Santamarina). Además, "Cafi" le puso así fin a una racha negativa de Villa Dálmine, que llevaba más de 450 minutos sin convertir goles como local. La respuesta de Flandria no se hizo esperar: a los 5 minutos, en una pelota parada, Randazzo llegó libre por el segundo palo y cabeceó cruzado ante un vencido Mastrángelo. Sin embargo, Núñez surgió justo en la línea para evitar la caída de la valla Violeta y lo que podría haber sido un duro golpe para un equipo que recién se había puesto en ventaja. Y las acciones positivas prosiguieron para el elenco de De la Riva. Es que a los 10 minutos, un buen avance de Palma por derecha derivó en un centro pasado que recogió López, quien volvió a meter la pelota al centro del área para que Burzio, quien de volea y de zurda, y con la complicidad del palo y Griffo (la pelota le rebotó en la espalda), anotó el 2-0. La ventaja de dos goles tranquilizó a Villa Dálmine, que a pesar del empuje de Flandria, pudo defender su área. En ocasiones al límite, es cierto, pero pudo sostener el cero en su arco en el debut del juvenil Mastrángelo (19) bajo los tres palos. Es que el segundo tiempo mejoró mucho la tarea de Falcón y, además, no tuvo problemas por las bandas, donde Acosta y Formica se mostraron sólidos para contener y diluir los avances del Canario. De esa forma, el Violeta llegó al final del partido y también al final del campeonato, sumando tres puntos importantes para su cuenta de la próxima temporada (incluso, superó a Flandria en los promedios) y, sobre todo, dándose el gusto de, en una campaña tan pobre y en un semestre tan difícil, poder terminar con una alegría ante su gente. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (2): Francisco Mastrángelo; Federico Acosta, Ariel Coronel, Rubén Zamponi, Lautaro Formica; Fabrizio Palma, Horacio Falcón, Diego Núñez, Claudio López; Pablo Burzio y Ezequiel Cérica. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Rodrigo Nicasio, Luciano Recalde, Federico Recalde, Leonardo Cisnero, Jonathan Figueira, Alex Stábile y Juan Manuel Mazzocchi. FLANDRIA (0): Leonardo Griffo; Juan Cruz Randazzo, Diego Sosa, Mario Musson, Andrés Camacho; Alejandro Altuna, Mauro Bellones; Facundo Melivilo, Alejandro González, Franco Costa; Sebastián Matos. DT: Sergio Gómez - Favio Orsi. SUPLENTES: Mauro Ruggiero, Lucas Vicente, Martín Seri, Walter Ortiz, Ramiro Fergonzi, Pedro Sosa y Pablo Bueno. GOLES: ST 2m Claudio López (VD) y 8m Pablo Burzio (VD). CAMBIOS: ST 10m Ortiz x Bellone (F); 16m Fergonzi x Costa (F); 24m Bueno x Melivilo (F); 31m Mazzocchi x Cérica (VD); 33m Figueira x López (VD); 42m F. Recalde x Falcón (VD). AMONESTADOS: Formica (VD); Bellone y González (F). CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Darío Sandoval. ASISTENTES: Daiana Milone y Gisella Bosso.



EZEQUIEL CÉRICA, UNO DE LOS REFERENTES QUE PUDO HABER JUGADO SU ÚLTIMO PARTIDO EN VILLA DÁLMINE. DOS MUJERES EN LA TERNA ARBITRAL La terna arbitral encargada de conducir el encuentro de ayer entre Villa Dálmine y Flandria estuvo integrada por dos mujeres, quienes cumplieron funciones de jueces de línea: Daiana Milone fue la asistente número 1 del árbitro Darío Sandoval, mientras que Gisella Bosso fue la número 2.

DOS MUJERES EN LA TERNA ARBITRAL EL QUINTO ARQUERO El juvenil Francisco Mastrángelo, quien en agosto estará cumpliendo 20 años, se convirtió ayer en el quinto arquero que utiliza Villa Dálmine en esta temporada. El campeonato lo inició Carlos Kletnicki, que en diciembre pasado decidió emigrar y continuar su carrera en México. Así, Fernando Otarola asumió la titularidad, pero con la llegada de Felipe De la Riva también tuvo su oportunidad Sebastián Blázquez, que había sido incorporado por el club dada la salida de Kletnicki. Luego, el que se marchó (sin aviso y con contrato vigente) fue Otarola, para sumarse a Deportes Temuco de Chile. Entonces le surgió la oportunidad a José Castellano, juvenil que estaba a punto de quedar libre. Pero allí no terminó la cuenta: es que el arquero nacido en Colón (provincia de Buenos Aires) se lesionó frente a Independiente Rivadavia de Mendoza y ayer no pudo estar presente. Por eso, también tuvo su chance el rosarino Mastrángelo, quien al igual que Castellano mantuvo el cero en el arco en el debut absoluto. Esta situación obligó ayer a que en el banco de suplentes estuviera Rodrigo Nicasio (18 años recién cumplidos), arquero de la Quinta División.

EL QUINTO ARQUERO

