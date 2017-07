Ghione: ”Cambiemos gestiona en función del marketing y el tiempo electoral”

El precandidato a primer concejal por el Frente Un País aseguró que el Gobierno local no planifica la obra pública "en función de los intereses y las necesidades de los campanenses". El concejal Juan Ghione, primer precandidato a concejal por el Frente Un País, criticó al Gobierno local por las obras públicas desplegadas a lo largo y ancho de la ciudad, al considerar que podrían haberse hecho antes y que están planificadas de acuerdo a la agenda electoral. "El año pasado notábamos que las obras se anunciaban pero no comenzaban, lo denunciamos varias veces ya que los proyectos y convenios pasaban por el Concejo Deliberante, nos presionaban para tratarlos pero no se iniciaban con la misma celeridad", comenzó señalando Ghione. "Sin embargo, en estos últimos meses, observamos que se empezaron todas las obras juntas y a las apuradas. Parece que quieren hacer en el tiempo electoral lo que no hicieron en los primeros dos años de gestión", aseguró. El precandidato a concejal por el Frente Un País explicó que esta forma de llevar adelante la obra pública "agrega problemas a la vida cotidiana de los vecinos" ya que "el tránsito en el centro de la ciudad es caótico porque las reparaciones de calles entorpecen la circulación por la ciudad". "Las obras no fueron planificadas correctamente ni fueron definidas por el orden en la circulación sino por el apremio electoral", cuestionó. Además, sostuvo que "se abandonaron obras que la propia gestión entendía como importantes y urgentes por otras de mayor visibilidad pero en algunos casos innecesarias". "La culminación del edificio de la biblioteca y su refuncionalización para evitar gasto de alquiler de otras propiedades quedó suspendida. La costanera quedó dormida en los olvidados sueños de la campaña electoral anterior. Todos los polideportivos anunciados, por ejemplo, los de Las Praderas o La Josefa, han duplicado el tiempo de construcción previsto en sus orígenes y están inconclusos. Las rimbombantes inversiones anunciadas en los barrios San Cayetano, Otamendi y San Felipe quedaron en el anuncio, cientos de millones que se esfumaron con el transcurso del tiempo. La construcción de la Av. Rivadavia entre el arco y la rotonda de las Acacias todavía no tiene ni siquiera plano a pesar del compromiso asumido por el área de obra pública y del tratamiento express que se nos pidió en su momento al HCD", enumeró el concejal. "Como contrapartida, vemos que se cierran calles completas en el centro de la ciudad sobredimensionando los problemas que generaron su reparación", criticó. Y no dudó en afirmar que "Cambiemos gestiona en función del marketing y el tiempo electoral, no en función de los intereses y las necesidades de los campanenses".



