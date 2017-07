”Ruli” Galarza afirmó que la Salud y el Deporte son ”ejes fundamentales de una gestión municipal”

El primer precandidato a concejal por el Partido Justicialista comenzó sus rondas de consultas para definir la plataforma electoral.

"Estamos –dijo el candidato randazzista Raúl "Ruli" Galarza- definiendo un completo plan de propuestas para trabajar en el concejo deliberante durante los próximos dos años, que estamos enriqueciendo a partir del diálogo cara a cara con los vecinos, y el aporte de nuestros profesionales y militantes. Por ejemplo: ya es indispensable que Gas Ban radique una oficina en Campana. Se necesita ya. Y se logra sólo gestión y compromiso político. Y lo vamos a impulsar desde el Concejo Deliberante hasta lograrlo".

Reunido con el concejal Félix Reynoso (ex Subsecretario de Salud durante la gestión Giroldi y actual Presidente de la Sociedad Neurológica Argentina) y Sergio Fernández (ex concejal y Campeón del Mundo en Remo), Galarza explicó que en su visión, "la Salud y el Deporte son dos ejes fundamentales en una gestión municipal, y si bien pueden considerarse compartimientos estancos, es fundamental que trabajen articuladamente. No hay salud sin deporte, ni deporte sin salud".

Consultado sobre el tema, Sergio Fernández comentó: "El deporte hay que mirarlo desde un punto de vista estratégico, en términos de deportivos, pero también desde la salud, la integración, el turismo, la generación de capital humano: el deporte es sinónimo de valores, disciplina, plantearse objetivos, solidaridad, equipo… otras ciudades trabajan muy bien el tema y transciende a las administraciones. Hace tiempo que Campana necesita un centro deportivo que, inicialmente, podría enfocarse a pocas disciplinas con el objetivo de desarrollar con mayor intensidad la actividad deportiva en Campana brindando un espacio adecuado para la formación de nuevos deportistas y el progreso en el entrenamiento de aquellos que ya lo están realizando. A su vez el centro deportivo, debería buscar crear un espacio profesional de competencia en el que los equipos locales puedan enfrentarse a los resultados de su esfuerzo. Esta estrategia, articulada con salud y con educación, podría generar un cambio radical en la calidad de vida de gran parte de la población y en poco tiempo".

Por su parte, Félix Reynoso comentó: "Como ex Secretario de Salud y actual concejal puedo decir que la actual gestión recibió un hospital que desde la gestión de Varela no dejó de crecer y equiparse. Tanto es así, que en ningún momento se cuestionó en este rubro la supuesta pesada herencia. Después, ya hablando de coyuntura, son varias las oportunidades de mejora, pero una de las prioridades debería ser ya mismo aumentar las prestaciones y horarios de CAPS con las medidas de seguridad que imponen estos tiempos. Es posible hacerlo y lo agradecerán miles de vecinos que no tienen plata para pagar el colectivo ni teléfono para lidiar con central de turnos que está desbordada y sin respuesta. Otra cuestión es que el hospital es municipal y como en Zárate, Escobar, sur de Entre Ríos están al borde del cierre por falta de insumos, los pacientes vienen derivados o por su cuenta a atenderse en Campana. Es tarea del Intendente tomar nota por esta situación y gestionar que al menos nos reintegren los gastos".