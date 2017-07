Rubén Romano fue respaldado por Máximo Kirchner como el candidato de Unidad Ciudadana

P U B L I C



En un encuentro mantenido durante la tarde de ayer, el diputado nacional Máximo Kirchner, hijo de la ex presidenta y candidata a Senadora Cristina Fernández de Kirchner, le dio un fuerte respaldo a la candidatura a Concejal del Dr. Rubén Romano. En un importante encuentro propiciado por el Intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, el Diputado Máximo Kirchner analizó junto a Romano la realidad nacional, provincial y de nuestra ciudad, atravesadas por las políticas de ajuste de Cambiemos. Al respecto, Romano informó: "Compartimos con Máximo la preocupación de escuchar tantos relatos de vecinos que nos cuentan cómo las políticas del gobierno les desorganizaron la vida y también la esperanza de ver tanta gente participando, queriendo involucrarse en pararle la mano al ajuste, con una gran conciencia de que nosotros, y nuestros hijos, merecemos vivir mejor". Formaron parte del encuentro, además, las candidatas a Diputadas Nacionales de Unidad Ciudadana, Vanesa Siley (Secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales y referente de la Corriente Federal de Trabajadores) y Laura Russo (concejal de la vecina ciudad de Escobar), quienes se mostraron preocupadas por "los conflictos laborales y la situación de desempleo creciente en nuestra ciudad y el impacto que ello tiene en una de las principales regiones productivas de la provincia". "Que Máximo me respalde de esta forma, reconociéndome como el candidato de Cristina en Campana, es para mí un orgullo y una gran responsabilidad", señaló Romano. "No di este paso de involucrarme de lleno en la vida política, con mis ideales de toda la vida, para cumplir ninguna expectativa personal. Lo hago convencido en que nadie se salva solo en esta situación de crisis que vive el país y que nos afecta a todos. No se salva solo el trabajador, ni el profesional, ni el empresario, ni el jubilado, ni los jóvenes. Nos salvamos entre todos, comprometiéndonos y participando. Es un compromiso con el otro, pero también con uno mismo. Con los hijos, con los nietos. Es en defensa propia que tenemos que construir la más grande unidad ciudadana que nos de la fuerza para volver a vivir como nos meremos", concluyó.

Romano, Carrizo e Insausti junto a Vanesa Siley, candidatos a Concejales y Diputada de Unidad Ciudadana.





El Dr. Ruben Romano, ayer junto a Máximo Kirchner en escobar.



Rubén Romano fue respaldado por Máximo Kirchner como el candidato de Unidad Ciudadana

