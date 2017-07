La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 29/jul/2017 Lucía Carpano: ”La situación de violencia que vivimos las mujeres es desesperante”







La precandidata por el Frente Socialista y Popular manifestó que "urge" tratar el proyecto de Emergencia en Violencia hacia las mujeres. Lucía Carpano, segunda precandidata a concejal por el Frente Socialista y Popular (lista que encabeza Martin Nobúa), se manifestó sobre la problemática de la violencia de género y planteó la necesidad de que se trate la Emergencia en Violencia hacia las mujeres. Desde el año 2014, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema realiza un relevamiento anual de los femicidios cometidos en el país. El resultado arrojó un total de 714 víctimas y 591 niños que perdieron a sus madres. "Hay una emergencia. indudablemente, las cifras nuestras son más altas que las que hubieron en Ciudad Juárez en el peor momento", reflexionó Highton de Nolasco, jueza de la Corte Suprema de Justicia. "La situación en cuanto a la violencia es desesperante. Más de una mujer por día muere en Argentina por el simple hecho de ser mujer", enfatizó Lucía Carpano. Y agregó: "Por eso es tan necesario declarar la emergencia en todos los niveles, nacional, provincial y municipal. Existen proyectos, como el presentado por Mercedes Meier, diputada del Frente Social y Popular de Santa Fe, basados en la experiencia que tenemos desde las organizaciones de mujeres en acompañar a las víctimas de violencia de género. Lo esencial de una declaración de emergencia es la asignación de presupuesto, y que los fondos se vuelquen de forma inmediata. Además hay que incluir una cantidad de puntos que están contemplados en otras leyes pero nunca se concretaron para prevenir y erradicar la violencia de género". A su vez, Carpano se refirió a situaciones relacionadas a la Justicia y la prevención: "Otra cuestión son los dispositivos que ayudan a prevenir la violencia. Muchas mujeres son asesinadas por hombres que ya tienen una orden de restricción que no se cumple. Entonces planteamos el tema de los brazaletes o tobilleras con GPS para tener la ubicación exacta de quienes tienen la restricción, y el incremento y masificación de los dispositivos denominados "botón antipánico". También explicó "propuestas concretas" en cuanto a refugios y viviendas: "Es fundamental para aquellas víctimas que necesitan salir de sus casas rápidamente, muchas veces con sus hijos, porque sus vidas están en riesgo", detalló la precandidata. "En nuestra ciudad no existe ningún refugio estatal para mujeres que sufren violencia, tampoco en todo el Departamento Judicial Zárate-Campana. A veces, esto resuelve una situación de inmediatez. Y después es necesario buscar otras respuestas más permanentes, entonces incluímos que el Estado garantice condiciones para alquilar, que haya créditos blandos para poder construir una casa e incluso también la posibilidad de tener una pensión, una asignación económica mensual equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, a cargo del estado provincial hasta que la mujer se pueda reinsertar en el ambiente laboral. Porque la verdad es que en todas las experiencias que hemos tenido, lo que se ve es que el agresor va cortando vínculos, sobre todo, los vínculos laborales y llega un punto en que la mujer no tiene ingresos ni posibilidades económicas", señaló. Carpano también afirmó que existe la necesidad de hacer cumplir las leyes vigentes que aún no se aplican. Y agregó: "también hay que contemplar las campañas de prevención, al abordaje y la formación de promotoras de prevención". Por ejemplo, se podrían destinar parte de los subsidios que se consiguieron por la Ley de Emergencia Económica a que se formen promotores de prevención de violencia en los barrios. Yo creo que lo más importante está en lograr que no se naturalicen ciertas situaciones, entendiendo que estamos en una sociedad atravesada por prácticas machistas y lo principal es no culpar a la víctima y llegar a generar confianza con las mujeres vulnerables, con cercanía, con trabajo en territorio, y con la comprensión de todos los elementos de violencia, que no se trata sólo de agresión física". Finalmente, Carpano consideró: "Es necesario contemplar consignas que no culpen a la mujer. Las campañas suelen hacer muchas veces eje en la necesidad de denunciar, pero no contempla cuales son las dificultades y obstáculos que una víctima de violencia encuentra en el momento de hacerlo. No alcanza con decir Ni una menos, porque después en la vida cotidiana hay que ver como se sostiene ese discurso en los distintos ámbitos".

