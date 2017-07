Cuarto Concurso Literario Bienal de Campana Amanecer Literario

P U B L I C



Campana Amanecer Literario (C.A.L.), institución sin fines de lucro, convoca a todos los escritores nacionales, a participar de su "Cuarto Concurso Literario Bienal", declarado de Interés Municipal. El mismo se regirá de acuerdo a las siguientes bases: 1. Se invita a participar a todos los escritores nacionales, mayores de dieciséis (16) años, sin distinción de sexo. 2. No podrán participar los miembros integrantes de la Comisión Directiva de Campana Amanecer Literario (C.A.L.), sí sus asociados. 3. El tema del concurso es libre pudiendo expresarlo a través de la narrativa o la lírica. 4. Se aceptará un (1) solo trabajo por autor, pero se puede participar en ambos géneros utilizando el mismo seudónimo. 5. Para POESÍA se tendrán en cuenta los trabajos que no excedan los cincuenta (50) versos pudiendo ser su métrica y forma libre; mientras que para CUENTO se considerarán los que no superen las cuatro (4) carillas. 6. En ambos casos las obras deberán ser escritas en idioma castellano, mecanografiado o impreso por computadora a espacio y medio, en papel tamaño A4, sobre una sola faz, en tres (3) copias que en su portada llevarán los siguientes datos: A) Título de la obra. B) Seudónimo del autor. Las hojas deberán numerarse. 7. Los trabajos presentados deberán adjuntarse en un sobre cerrado; en su interior, junto con el/los trabajo/s, se incluirá un segundo sobre (uno por cada trabajo si se decide participar en ambos géneros), en cuyo frente se colocará: A) Título de la obra. B) Género. C) Seudónimo utilizado. En el interior de dicho sobre deberán consignarse los siguientes datos: Nombre/s y apellido/s completos del autor, domicilio, localidad, código postal, provincia, teléfono ó e-mail (en caso de no tenerlo, brindar un número telefónico de referencia). Al pie de esta información el autor deberá adjuntar la siguiente leyenda: ME DOY POR ENTERADO Y ACEPTO LAS CONDICIONES DE LAS BASES DEL CUARTO CONCURSO LITERARIO BIENAL Seguidamente deberá consignar su firma autógrafa. 8. Los trabajos serán recepcionados en calle: BECERRA 876, (2804) Campana, Buenos Aires, República Argentina. 9. Por gastos de organización ( ya que el concurso no tiene fines de lucro) se deberá incluir en el sobre el costo de la inscripción que es de 40$ ( cuarenta pesos). En el caso que el autor decida enviar trabajos en ambas categorías abonará solamente una. 10. La recepción de las obras estará abierta desde el 1º de mayo al 31 de agosto de 2017 inclusive y se considerará la fecha del matasellos del correo. 11. El Jurado estará integrado por reconocidas figuras de las letras argentina y el nombre de los mismos se dará a conocer oportunamente. 12. El fallo del Jurado será inapelable, y podrán resolver cualquier circunstancia emergente de la interpretación del presente reglamento; se expedirá dentro del mes de septiembre. 13. Se otorgará: PRIMER PREMIO, TROFEO; SEGUNDO PREMIO y TERCER PREMIO, consistente en MEDALLAS, quedando a criterio del Jurado el otorgamiento de MENCIONES HONORÍFICAS y ESPECIALES. 14. La ceremonia de Entrega de Premios se realizará en día a confirmar del mes de octubre de 2017, en calle BECERRA 876, (2804) Campana. 15. Los organizadores se reservan el derecho de publicar y exhibir las obras premiadas. 16. La omisión y/o violación de algunos de los requisitos de este reglamento producirá la exclusión automática del participante 17. Los originales enviados no serán devueltos, por lo que se aconseja a los autores conservar copia del material remitido.



Cuarto Concurso Literario Bienal de Campana Amanecer Literario

