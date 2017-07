La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 29/jul/2017 El Jardín que se Come:

Recipientes para el compost (Parte VI)

Por Cristina Blotta











Cristina Blotta Existen numerosos materiales disponibles para usar como recipiente de compost, sin embargo, hay dos modalidades básicas de disposición del recipiente: vertical (o continuo/estático) y horizontal (o discontinuo/dinámico). La disposición vertical es en la que el recipiente descansa sobre su base. El material fresco se añade por la parte superior y el material compostado se extrae usualmente por la parte inferior. Se le llama continuo porque el material fresco entra de forma continua y el producto compostado sale también continuamente por la parte inferior (si el recipiente está diseñado para que haya que voltearlo para extraer el material, entonces es una compostera discontinua, por cargas) Las ventajas de este sistema son: fácil de manipular, necesita poca inversión, adecuado para áreas pequeñas (el diámetro de la base de un bidón de 220 litros suele ser de 60 cm) y se tiene un mejor control de los lixiviados (suele tener un pequeño grifo para extraer el lixiviado). Dentro de las desventajas de este método, están que se necesita un área destinada al volteo. Se puede mezclar el material dentro del recipiente usando una barra, pero el resultado es heterogéneo y hay riesgos de crear bolsas anaeróbicas. El material tiende a compactarse y por tanto la distribución de la humedad no es uniforme, secándose más rápidamente la parte superior. La salida de lixiviado es normalmente una llave o grifo que se puede abrir cada semana de manera manual para extraer los líquido sobrantes. La disposición horizontal es aquella en la que el recipiente descansa sobre su eje longitudinal (en un bidón de 220 litros, la longitud es de 90 cm). Se le llama discontinuo porque es un proceso "por cargas": una vez que se carga la compostera, se debe dejar que el proceso de compostaje finalice para extraer el material antes de introducir una nueva carga. Como ventaja, este sistema tiene una mejor distribución de la humedad y de la compactación debido a su facilidad para el volteo (manivela), obteniéndose un producto homogéneo Entre las desventajas: este sistema requiere de mayor inversión en el recipiente que el sistema vertical, se necesitan al menos dos recipientes para la continuidad del proceso y el lixiviado puede salir por los orificios de aireación durante el volteo; para evitar esto se puede colocar un recipiente debajo. Recipiente para el compost Los materiales empleados para la construcción de la compostera son 1 tambor de plástico de 200 litros (0,2 m³) con tapa; y 3 palos de 1,50 metros y con un diámetro de2 cm para ayudar a la mezcla de los materiales. El material de llenado de la compostera es: La mezcla de estos materiales tiene una densidad aproximada de 500 kg/m3, por lo que un bidón de 0,2 m3 tiene una capacidad de 100 kg de esta mezcla. Se utilizan 10 litros de agua para mantener la humedad óptima de la mezcla. Se hace rodar el tambor diariamente (dos vueltas) para facilitar la homogeneidad de la mezcla, al cabo de 8-10 semanas, el material presenta un color marrón y olor agradable y está listo para su uso.











