Respira aire de barrio. Se le nota en la cara, en sus gestos, hasta en la picardía para posar en la foto. Fue en su infancia un pibe producto del potrero de antaño. Quilmeño de pura cepa que se inició como futbolista en las divisiones inferiores de su querido Quilmes, llegando a cumplir su anhelo de jugar en primera. Fue en la "B" y tenía como técnico a José Santiago. En la temporada del ´66, en la misma categoría, pasó a otra entidad de la ciudad, es decir a Argentino de Quilmes, donde acarició el campeonato, ya que salieron subcampeones detrás de Unión de Santa Fe. Por su mente desfilan innumerables recuerdos de ese club de rica historia, fundado el 27 de noviembre de 1887, que le brindó la posibilidad de crecer junto al deporte. Por eso se emociona con aquel título en primera del Metropolitano 1978 y aparecen en su memoria Zárate, el indio Gómez, Palacios, Fanesi, Bianchini, Salinas, Andreuchi, Gaspari y Milozzi, entre otras figuras. En el 69 se produce su arribo a Villa Dálmine que venía de descender. Un encuentro para Miguel difícil de olvidar fue aquella tarde del 28 de marzo de 1970 cuando en cancha del "Viola", por el certamen de Primera "C" se jugó el primer clásico ante Defensores Unidos de Zárate, ganando 1-0 con gol marcado por Dante Repetto. Villa Dálmine formó esa tarde con Hugo Cefo; Miguel Lage y Turella; Sandro Sileoni, Miguel Matko y Emilio Carini; Moretti, Juan Carlos Dominguez, Dante Repetto, Luis Gomez y Francisco Valentini. El DT fue Domingo Pepe y luego entraron Papalardo por Dante Repetto y Miguel Frattini por Luis Gómez. En C.A.D.U, entre otros conocidos, jugaron: Reynaldo Torres, Mario Contte, Mammoli y Guidi. Ante un problema con el calzado Ricardo Sarna fue quien le trajo el par de botines y por su buen gesto pudo enfrentar a los zarateños. En el ´72, luego de jugar algunos cotejos, una lesión le dio motivo para concluir su carrera. Pero era tanto el amor por este juego tan popular y por Villa Dálmine, que al igual que Emilio Carini y el "Chango" Carchini, este último en básquetbol, llegó a ser jugador y Presidente. Con Matko, me tocó compartir lindos momentos, cuando ejerciendo la conducción de la institución estuvimos en una mañana juntos en la cancha de San Lorenzo de Almagro, cn motivo de una partido amistoso, entre el team "azulgrana" y Atlético Campana. Fue el sábado 3 de agosto del 96. El mismo se hizo posible en razón del vínculo familiar que une a Omar Pepe, en ese tiempo técnico del club campanense, con Héctor Veira, que cumplía la misma tarea. Y siendo Presidente, Atlético Campana (antes Villa Dálmine al igual que ahora), logra el 7º ascenso de su historia: campeón de Primera "C" 95/96. Obviamente fue una gran satisfacción. El gol de cabeza del cordobés Carlos Alberto Pereyra en la final ante Alem marcó la dicha del regreso. Este plantel contó a Pablo Cappelletti en todos sus compromisos y a Sergio Saucedo como su máximo goleador. Al año siguiente, se dio la otra cara de la moneda. Entonces Miguel, con el descenso, no pudo evitar su amargura. En 1999 terminó su mandato. -Miguel, a 10 años de tu último partido, ¿qué imagen te devuelve el espejo cada mañana? "Y...me doy cuenta la edad que tengo y lo rápido que pasó. Yo pensaba que jugaría siepre, que el retiro no me iba a llegar. Pero estoy tranquilo. Me gusta mucho viajar, estar con la gente. Tengo una hermosa familia. Pienso que por mi forma de ser supe cosechar amigos". En su hogar Miguel guarda parte de los recortes periodísticos que testimonian su vida deportiva. Y a ellos acude cuando quienes no alcanzaron a verlo jugar en su primera etapa, le preguntan sobre algún pasaje de su carrera. Ese defensor que se sentía cómodo luciendo el 6 en su espalda, el de buen trajinar en el campo de juego y un remate eficaz que le permitió también obtener lindos goles; con motivo de los 50 años de Dálmine, volvió a pisar el campo de juego que lo tuvo como protagonista de importantes cotejos y vivió el reencuentro con varios de sus compañeros. Y su corazón latió tanto como lo hacía en aquellos años juveniles, en su amada tierra sureña.

CUATRO VERDADERAS GLORIAS "VIOLETAS": MIGUEL MATKO (A LA IZQUIERDA) JUNTO A OSCAR FACHETTI, LUIS CESAREO Y EL "FLACO" CHIARLE.





EL 28 DE MARZO DE 1970, MATKO FUE PARTE DEL EQUIPO VIOLETA QUE DISPUTÓ EL PRIMER CLÁSICO ANTE DEFENSORES UNIDOS.



Por el camino del recuerdo:

Miguel Matko

Por Héctor A. Taborda

