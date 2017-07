Homicidio en San Felipe: ayer también quedó detenido un joven de 23 años

Se trata del hijastro del hombre de 59 años que había sido aprehendido el viernes. Testimonios lo ubican en la escena del hecho instantes previos a que se Iván Zarza se desplomara por la puñalada recibida. No se descartan más detenciones. El proceso abierto por el homicidio de Iván Mariano Zarza (18), quien fuera apuñalado el viernes por la noche en el barrio San Felipe, sumó ayer un segundo detenido. Se trata de un joven de 23 años que sería el hijastro de Antonio García, el hombre de 59 años que había sido aprehendido el mismo viernes. Según trascendió, el nuevo detenido fue identificado como Arturo Alegre, mencionado en la escena del trágico hecho momentos antes que Zarza se desplomara producto de la herida que sufrió en la zona del tórax (a la altura del corazón), como consecuencia de un ataque que se habría realizado con un cuchillo. García y Alegre habitan la misma casa de la calle Perito Moreno (entre Ricardo Rojas y Uruguay) que el viernes intentó ser atacada por vecinos del barrio y obligó a un importante despliegue policial para evitar que los incidentes pasen a mayores. Posteriormente a esa situación, en la madrugada de ayer, la vivienda fue allanada en el marco de la causa por "Homicidio" que conduce el fiscal Martín Zocca. En el procedimiento se secuestró un cuchillo con barro, aunque fuentes del caso estimaron que no se trataría del utilizado para atacar a Zarza durante la "pelea barrial" que terminó con el trágico desenlace. En tanto, anoche, al cierre de esta edición, se llevaba adelante el velatorio del joven asesinado, al tiempo que surgían nuevos rumores sobre la posibilidad de que vecinos del barrio intentaran nuevamente atacar la vivienda de la familia apuntada por la muerte de Zarza. A raíz de los testimonios que recogen los investigadores y otros elementos que aparecen en la causa, no se descarta tampoco que la lista de detenidos por este homicidio sigue ampliándose a los fines de establecer quiénes participaron de la gresca y quién o quiénes están directamente involucrados.

San Felipe: murió un joven que fue apuñalado durante una pelea: El hecho ocurrió anoche, durante una… https://t.co/eWIpE28wzb #CampaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 29 de julio de 2017 #Ahora amplio operativo policial en San Felipe para detener al presunto asesino de un menor de 17 años pic.twitter.com/CrsL4s16a6 — Daniel Trila (@dantrila) 29 de julio de 2017

Homicidio en San Felipe: ayer también quedó detenido un joven de 23 años

