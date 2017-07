Cantlon: ”El 70% del Presupuesto Municipal es manejado por la invasión porteña de funcionarios”

P U B L I C



El precandidato de la UV Más Campana sostuvo que la mayoría de los secretarios de Abella "no tienen ninguna relación con nuestra ciudad". El primer precandidato a concejal de la UV Más Campana, Axel Cantlon, aseguró que gran parte de los fondos del Municipio son manejados por funcionarios que no son nacidos en Campana. "La realidad es que hoy la ciudad de Campana está manejada por gente que no es de nuestra ciudad y que no responde a los intereses locales. Casi el 60% del presupuesto municipal del 2017 está en esta situación", afirmó Axel. El dirigente vecinalista señaló que "solamente la gestión de las Secretaría de Salud encabezada por Meiraldi, la de Habitat, encabezada por Javier Contreras, y lo que sería el área de Cultura y Comunicaciones, que maneja Martín Seguin, son las secretarías que podríamos decir están manejadas por gente local". "El resto son funcionarios designados por su pertenencia al PRO pero sin ninguna relación con nuestra ciudad", cuestionó. Para Cantlon, "la designación de funcionarios porteños en áreas centrales significa que nuestro Municipio responde a intereses que no son locales". "Estos funcionarios porteños que invadieron las áreas centrales del Municipio, contratan además proveedores porteños o de otras ciudades; y responden esencialmente a intereses del PRO más que a los intereses de nuestros ciudadanos", fustigó el precandidato. "También creemos necesario que el Municipio debe valorizar a los trabajadores municipales y darles prioridad a las empresas locales por sobre las extranjeras. Sin embargo, el mayor presupuesto en obra pública se lo llevan empresas de otras localidades con trabajadores que no son de Campana", expresó. En ese sentido, agregó que "muchas de estas obras están contratadas con procedimientos abreviados sin hacer licitación pública que favorecen al manejo discrecional del otorgamiento de la obra pública". "Queremos a Campana, y vamos a trabajar para ser una oposición que no ponga palos en la rueda pero también vamos a poner un freno a la invasión porteña que no valora nuestras prioridades ni nuestra ciudad. Por eso, pedimos a todos los campanenses que corten boleta el 13 de agosto con su voto para mejorar la actual gestión municipal", concluyo Cantlon.





Cantlon: ”El 70% del Presupuesto Municipal es manejado por la invasión porteña de funcionarios”

