NOTICIA RELACIONADA: El Villa Dálmine que quedó atrás El Violeta confirmó a sus primeros tres refuerzos para la próxima temporada: los defensores Nicolás Cherro y Leandro Sapetti y el volante Federico Jourdan. Además, Juan Celaya y Renso Pérez ya estuvieron entrenando en el club la última semana. El final del campeonato no fue motivo de relax para la dirigencia de Villa Dálmine. Por el contrario: en estos días se intensificarán las gestiones para comenzar a definir el plantel que afronte la próxima temporada del Nacional B. Y como los recursos son escasos y la renovación que tendrá el equipo será amplia, la tarea no asoma para nada sencilla para la Comisión Directiva del Violeta. En Mitre y Puccini saben que el campeonato que se viene (de 25 fechas, todos contra todos a una sola ronda) será un duro compromiso. "En adelante, año a año, el Nacional B irá recuperando esa jerarquía que lo ha caracterizado tiempo atrás", remarcó Felipe De la Riva en la conferencia de prensa post victoria ante Flandria. Claro: a medida que la Primera División vaya reduciendo su cantidad de participantes, equipos de mayor fuste estarán compitiendo en Segunda. Para muestra alcanza con lo sucedido en la semana pasada, cuando los recientemente descendidos (Quilmes, Aldosivi, Atlético Rafaela y Sarmiento de Junín) confirmaron importantes incorporaciones e iniciaron su preparación, mientras Villa Dálmine y el resto de los participantes del Nacional B todavía estaba en competición. Además, esos equipos que llegan de Primera lo hacen con mayores recursos económicos. Encima, la pobre campaña realizada en este último campeonato por el Violeta también le ha agregado presión en los Promedios, sobre todo porque serán seis los conjuntos que desciendan la próxima temporada. En este contexto trabaja los dirigentes y el entrenador del equipo de nuestra ciudad para delinear el próximo plantel. Y las primeras novedades confirmadas se conocieron ayer con la oficialización de las primeras tres incorporaciones: los defensores Nicolás Cherro y Leandro Sapetti y el mediocampista Federico Jourdan. Cherro es un marcador central de 30 años, que mide 1,90 metros y jugó la última temporada en Fénix. Su buen rendimiento lo había puesto en la mira de varios equipos (Atlanta era uno de ellos), pero finalmente, el defensor se decidió por Villa Dálmine, que será el cuarto club de su carrera luego de sus pasos por Ferro Carril Oeste, Atlanta y Fénix. Por su parte, Leandro Sapetti (28 años) es un lateral izquierdo que surgió en Gimnasia y Esgrima de La Plata y que luego siguió su carrera en Villa San Carlos, Instituto de Córdoba y Temperley (su último club). En tanto, Federico Jourdan (26) es un volante por derecha que se formó en Colón de Santa Fe (estuvo desde los 5 años hasta Primera División) y que posteriormente continuó con su trayectoria profesional en San Jorge (Tucumán), Guaraní Antonio Franco y Sportivo Las Parejas. LLEGARÁN MÁS. En Villa Dálmine se trabaja para incorporar también un arquero, un lateral por derecha, otro marcador central, un volante central, un mediocampista por izquierda y al menos dos delanteros. Sin embargo, más allá de las posiciones, prácticamente no trascendieron nombres. Se habría sondeado al marcador central izquierdo Federico Rassmussen (Villa Mitre de Bahía Blanca), pero sin acuerdo. Otro futbolistas que sonaron y que ya no están más en el radar Violeta son los delanteros Luis Vila (Gimnasia de Jujuy) y Eial Strahman (ex Talleres y Olimpo). UNA DEPURACIÓN PROFUNDA. Lo dicho: la renovación del plantel será profunda en Mitre y Puccini. Quienes tienen contrato y continuarán en el club son los arqueros Sebastián Blázquez y José Castellano; el defensor Federico Acosta; los mediocampistas Federico Recalde y Leonardo Cisnero; y los delanteros Pablo Burzio y Juan Manuel Mazzocchi. Del resto del plantel, ya trascendió que la Comisión Directiva le ha realizado una "buena propuesta" a Ezequiel Cérica, quien todavía debe dar una respuesta definitiva. "Analizaré con mi familia cuál es la mejor opción", contó tras el partido frente a Flandria. Igualmente, entre su rostro emocionado y lo que dejó entrever, "Pastel" parece más cerca de emigrar, posiblemente a Los Andes, institución en la que asumió Sergio Rondina como DT y que también le acercó una propuesta para la próxima temporada. Sobre el resto existen pocas certezas. El central Ariel Coronel, el lateral Lautaro Formica y los volantes Horacio Falcón y Fabrizio Palma son, a priori y dadas ciertas declaraciones de De la Riva, los futbolistas del último plantel con posibilidades de renovar. Claro está: deberán sentarse con los dirigentes para negociar la continuidad. Entonces, quienes no seguirían son: los defensores Ángel Alonso, Rubén Zamponi, Jorge Demaio (ya arregló en Talleres de Remedios de Escalada), Juan Alsina y Luciano Recalde; los volantes Diego Núñez, Jonathan Figueira, Lucas Favalli y Gaspar Lezcano; y los delanteros Mauricio Alonso (seguirá su carrera en el Cadiz de España), Leonardo Carboni y Alex Stábile. DOS QUE VUELVEN. En la última semana, Juan Celaya y Renso Pérez se sumaron a los entrenamientos en Villa Dálmine. Ambos regresaron de sus préstamos en Arsenal de Sarandí y tienen contrato vigente con el Violeta, por lo que De la Riva espera poder tenerlos a disposición para el próximo campeonato. Una posibilidad que ha crecido con el correr de los días, dado que al club no han llegado ofertas por ninguno de los dos futbolistas.

EL DEFENSOR NICOLÁS CHERRO, UNA DE LAS TRES INCORPORACIONES QUE YA FIRMARON SU VÍNCULO CON EL CLUB PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA.





FEDERICO JOURDAN, DE 26 AÑOS, ES VOLANTE POR DERECHA. SE FORMÓ EN COLÓN (SF) Y LLEGA AL VIOLETA PROCEDENTE DE SPORTIVO LAS PAREJAS.





RENSO PÉREZ, AL IGUAL QUE JUAN CELAYA, REGRESÓ DE SU PRÉSTAMO EN ARSENAL DE SARANDÍ Y SERÍA PARTE DEL PRÓXIMO PLANTEL.





EZEQUIEL CÉRICA RECIBIÓ UNA "BUENA PROPUESTA" DE LA DIRIGENCIA VIOLETA PARA SU CONTINUIDAD Y QUEDÓ EN CONTESTAR. TAMBIÉN LO BUSCA LOS ANDES.

#FútbolProfesional | El defensor Leandro Sapetti (28) firmó su vínculo y es la tercera incorporación para el próximo torneo. ¡Bienvenido! pic.twitter.com/JXDtIDH4F9 — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 29 de julio de 2017 #FútbolProfesional | El defensor Nicolás Cherro (30) también firmó su vínculo y se suma al club para la próxima temporada. ¡Bienvenido! pic.twitter.com/GV5ji2suNF — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 29 de julio de 2017 #FútbolProfesional | El volante Federico Jourdan (26 años) ya firmó su vínculo con el club y se suma para la próxima temporada. ¡Bienvenido! pic.twitter.com/mNhWKyoeeo — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 29 de julio de 2017

