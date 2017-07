P U B L I C



Integrantes del espacio Vamos Campana continúan llevando su propuesta a los barrios y la zona céntrica. Calificaron de "muy positiva" la recepción por parte de los vecinos: "Muchos se identifican con nosotros porque ven el esfuerzo que hacemos convencidos de este proyecto, sin sponsors ni estructuras gremiales detrás". La militancia de Vamos Campana en Unidad Ciudadana recorre los distintos rincones de la Ciudad llevando la propuesta que presentan en las próximas elecciones Primarias que tienen a Alejo Sarna como precandidato a concejal por este "espacio ciudadano". "Es un trabajo de hormiga el de caminar las calles y charlar con cada vecino, desgastante por momentos, pero muy necesario. Refleja el espíritu de Vamos Campana, el de estar cerca de la gente y no solo en campaña electoral. Nuestra principal propuesta es seguir viniendo luego de acceder a una banca en el Concejo Deliberante. Es algo tan simple y que la mayoría no cumple, que los vecinos recibe con mucho agrado este mensaje" explicaron en un alto de la recorrida barrial. Con los propios candidatos "pateando" la calle, (Sarna, Dalprá, Orquiguil, Navazotti y Mosqueira, entre otros), la experiencia se vuelve más que satisfactoria ante la respuesta de los vecinos, explicaron. "Acá no se trata de entregarles un globo, o un souvenir. Tampoco de prometer cosas incumplibles, o que no corresponden a un concejal. Venimos con la verdad. Queremos representarlos en el Legislativo, ser quienes defiendan sus intereses, visibilicen sus problemas. Nosotros tocamos a cada puerta, porque queremos demostrarles que somos algo nuevo. No nos interesa amontonarlos en un acto, o juntarlos para una foto. Tomamos nota de cada una de las problemáticas que los vecinos tienen, y serán éstas la base de una batería de proyectos que presentaremos, con el objetivo de mejorarles la calidad de vida", remarcaron. Finalmente aseguraron que los campanenses "no son tontos y no se dejan engañar por un montón de obras hechas de apuro, luego de casi dos años de abandono". "Tampoco creen en el falso diálogo, ni en las excusas que puedan poner para no cumplir con todo lo que prometieron. Queremos recuperar la Ciudad en todo aspecto. Que los campanenses volvamos a decidir sobre las prioridades de cada sector de Campana. Estamos haciendo un gran esfuerzo, pero vale la pena. Y muchos se identifican con nosotros porque ven que lo hacemos convencidos de este proyecto, sin sponsors ni estructuras gremiales detrás. Porque el mejor acompañamiento que tenemos es el de los vecinos que quieren volver a tener futuro", añadieron.

ALEJO SARNA, PRIMER CANDIDATO A CONCEJAL POR VAMOS CAMPANA, DIALOGANDO CON UN VECINO DURANTE UNA DE LAS RECORRIDAS.





CARLA NAVAZZOTTI, UNA DE LAS CANDIDATAS DE VAMOS CAMPANA DURANTE UNA DE LAS RECORRIDAS QUE ESTÁ REALIZANDO VAMOS CAMPANA.



