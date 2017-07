Con ”Romanito” al frente de cada caminata, Unidad Ciudadana recorre la ciudad escuchando a los vecinos

Con mateadas en casas y plazas, volanteadas simultáneas en distintos puntos y encuentros con diversos sectores de la sociedad, el Dr. Rubén Romano y los candidatos de Unidad Ciudadana continúan visitando "cada rincón de la ciudad".

Cada tarde, la casa de algún vecino que abre sus puertas o una plaza se viste con banderas celestes y blancas. Se acercan sillas, se arma el mate, y entre facturas y tortas fritas arranca la charla. Los candidatos de Unidad Ciudadana cuentan los objetivos y proyectos principales de la fuerza política y escuchan, uno a uno, la realidad que relatan los asistentes.

"Cada barrio tiene sus propias problemáticas y necesidades, sin embargo hay varios puntos en común, que quedaran reflejados en la agenda legislativa, que está surgiendo a partir de los aportes que se vuelcan en cada encuentro. Esta agenda será presentada, antes de las elecciones, a estos mismos vecinos que nos abrieron las puertas de sus casas y de sus corazones", afirma el Dr. Rubén Romano, primer candidato a concejal por la lista 2 de Unidad Ciudadana.

El candidato, valoró el acompañamiento de los vecinos: "La participación es cada vez mayor. La última semana estuvimos en los barrios Villanueva, Las Acacias, Malvinas I, Catema, Obrero y hoy estaremos en San Cayetano. Hay una gran necesidad de ser escuchados, y hemos asumido el compromiso de continuar estas mateadas vecinales, este contacto permanente con la gente cuando pasen las elecciones".

"Se multiplican las historias tristes, vecinos sin trabajo, chicos que dividen la porción de comida en la escuela porque no alcanza el cupo para todos los que necesitan, barrios intransitables por la ausencia del estado, jóvenes en riesgo desamparados en un contexto alarmante de aumento del suicidio, jubilados a los que la plata no les alcanza y les han quitado el derecho de acceder a los medicamentos, etc. En este contexto, Unidad Ciudadana es una propuesta política que invita a abrazar la participación para resolver juntos los problemas que nos afectan de una u otra forma a todos", manifestó Romanito.

Para finalizar, el candidato de Unidad Ciudadana expresó: "Los próximos días continuaremos con las mateadas barriales, pero también realizaremos encuentros, como lo hicimos con los jóvenes y los comerciantes, con profesionales, docentes y mujeres. Estamos convencidos que con la suma de todos construiremos la nueva mayoría que lleve respuestas a las preocupaciones de la gente y que impida la profundización del ajuste, los tarifazos y las políticas de un gobierno ciego, sordo y mudo a la hora de parar la mano y brindar soluciones".