”Los globos para los chicos; propuestas serias para los grandes”

Lautaro Rios

Esta frase no es mía, se la tome ayer al "Farfa" Gulfo mientras "militábamos" la campaña en la puerta de un supermercado céntrico, en cuya esquina, varias promotoras del oficialismo, con un supervisor de traje que parecía controlar la actividad, estaban entregando globos y volantes a los vecinos y amablemente me acercaron uno en el que para mi sorpresa, no vi ni una sola propuesta, tanto a nivel provincial como local, solo fotos artísticamente logradas de los candidatos, acompañadas con gente sonriente y feliz. Lo que pasa es que realmente no pueden mostrar otra cosa frente al fracaso estrepitoso de la economía, por lo menos para los sectores populares, no así para los grandes grupos concentrados del país, la desocupación creciente, el cierre de PyMES y comercios, la inflación descontrolada, el tarifazo, la fuga de capitales que hizo aumentar el dólar de 16 a mas de 18 pesos en solo 2 meses, insultando la inteligencia del vecino común al reiterar la practica cosmética de cambiar política por globos y las sonrisas falsas. Desde VAMOS tenemos propuestas concretas para Campana, como por ejemplo la Creación del Consejo Permanente Ambiental, con amplia participación del vecino para intervenir con carácter obligatorio en todo lo que respecta cuidado y conservación del ambiente, especialmente la radicación de nuevas industrias, lograr paulatinamente la Diversificación de la Matrix Productiva fomentando las actividades de logística y aquellas las vinculadas al turismo, aprovechando el gran potencial de Campana en vías de comunicación y paisajes inigualables, para ir saliendo del perfil exclusivamente industrial y altamente contaminante, crear un gran Mercado Comunitario para acercar los alimentos del productor directamente al consumidor, terminando con los intermediarios formadores de precios, lo que necesariamente girará la atención hacia nuestra Producción Isleña, Descentralizar la Salud fortaleciendo los CAP de todos los barrios, con médicos, enfermeras durante las 24hrs, con un servicio de Atención Primaria que esté alerta en toda al ciudad, lograr la Descentralización de la Administración, brindando en todos los barrios los servicios necesarios para lograr no solo calidad de vida, sino evitar traslados innecesarios al centro, lo que contribuiría a salir de la Emergencia del Transporte Público al crear circuitos colectores y zonas terminales, aumentado así la frecuencia y posibilitando además un tasa a muy barata por financiarse el sistema con lo recaudado por el impuesto automotor municipalizado, el estacionamiento medido y las multas de transito, lo que se relaciona con nuestro anhelo de lograr la Optimización de la Ecuación Tributaria, no solo evitando la superpoción asfixiante de tributos, sino lograr evitar que los que menos tienen, especialmente comerciantes y PYMES, terminen financiando el déficit fiscal que provocan las grandes Empresas que cuenta con estructuras inimaginables para eludir impuestos, generando así mecanismos progresivos de redistribución que beneficien especialmente a los barrios, posibilitando su necesaria URBANIZACIÓN. Todo esto lo podemos lograr si logramos tomar conciencia que una cosa son los globos de colores y otra cosa son las propuestas concretas, que no pueden tomarse como un juego. Lautaro Rios / Precandidato a concejal por VAMOS - Lista 301A Lautaro Ríos: "Apuntamos a que un verdadero gobierno popular tome las riendas": Lo aseguró el primer… https://t.co/blzfmvMjsL #CampaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 27 de julio de 2017

”Los globos para los chicos; propuestas serias para los grandes”

Por Lautaro Rios

