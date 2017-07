P U B L I C







Tomás Buzzi

Caminando por Campana uno puede observar que la coalición "Cambiemos" ha realizado la campaña electoral más agresiva que se tenga memoria. A ésto sumále lo que ya sabés: a ojo de buen cubero sólo menos del 10% del espacio periodístico nacional, provincial o local no está en línea con el oficialismo, el otro 90% es fuego amigo del poder. Pero no solo en los medios, Mauricio Macri y Cambiemos gana por goleada, también lo hacen por las redes sociales con un arsenal de fotos y propagandas que inundan todas las plataformas. Las calles también han sido tomadas, triplicando con cartelería a los demás espacios sumados en forma conjunta. Dicho sea de paso, un aplauso para el que hizo los cartelones de Cambiemos que se encuentran diseminados por todos los rincones de Campana: son los más grandes, coloridos y de gran calidad, eso sí, cuestan entre $1000 y $1200 cada uno. Chapeau. Debo decir que desde el punto de vista del "marketing", estamos ante lo mejor que se ha visto en años, aunque me gustaría saber quién y cómo se paga. No obstante ello, con todo este aparato propagandístico mediático demoledor ¿Cómo puede ser posible que no midan en las encuestas y ganen por escándalo? Deberían sencillamente arrasar. Algunas encuestadoras los colocan terceros cómodos. Increíble. Evidentemente Macri ya perdió. El golpe de gracia se lo dan sus propias consultoras donde le dicen que en las próximas PASO van a un escenario parejo y encima crecen los de abajo. Eso ya es perder. Y si no, imaginálos sin la monumental billetera… ¿qué pasaría si no contaran con el ejercito de periodistas a favor que todos los días de manera titánica sale a intentar torcer este tren que descarrió hace rato? Hay un punto en las encuestas que para mí es lapidario y quiero enfocarme. Las encuestadoras consultan ¿Para qué sector gobierna Macri? La gente contesta: Un 65,3%: para los Ricos; 25,4%: Todos los sectores; 6,1%: para la clase Media, 1,3%: para los Trabajadores, 0,7%: para los más Necesitados y 1,3% NS/NC. Esta en particular la realizó Hugo Haime y asociados, pero todas dan parecido. ¿Cómo se entiende que una coalición que vino a "Cambiar para bien" tan sólo el "2%" de la población consultada, considera que está gobernando en defensa de "los más necesitados y los Trabajadores"?. Podemos también hacer el ejercicio de descreer de las encuestas ¿Por qué no? Entonces yo te pregunto a vos con una mano en el corazón: ¿Mauricio Macri gobierna para los más necesitados y los trabajadores? Claro que no. Ahora, más allá de cualquier color o ideología, te pregunto: ¿De qué se trata la política si no pensamos primero en "los más necesitados y los que trabajan"? ¿Qué otra prioridad habría para que el país crezca? Creo que ya no es necesario esperar al 13 de agosto para ver el zócalo de la TV. ¿Qué importa si gana Cristina, Massa, Randazzo o el Gobierno si el 98% de la población considera que el Presidente que vamos a tener hasta el 2019 "NO" gobierna para "los que menos tienen y los trabajadores"? Macri y Cambiemos, sin dudas, tienen todo: Los medios, el dinero, las redes, el poder real, la clase alta, la publicidad de las calles, los alcahuetes, los trolls, el aparato estatal a su servicio, absolutamente todo. Lo único que les falta es la sensibilidad de entender que un país tercermundista como el nuestro, debe comenzar a construirse de abajo hacia arriba, trabajar para los que menos tienen y los laburantes. Una vez consolidadas las bases avanzar hacia otros sectores, que sí pueden esperar porque tienen con qué. Si escondemos nuestros problemas y premiamos a "los de siempre", mal podremos avanzar hacia un país donde todos tengan el sueño y la oportunidad de prosperar. Un país donde para que algo se derrame, no haga falta pensar en tener que volcar y romper la copa. Sabor a nada: Por Tomás Buzzi . En estos últimos días se notó en las redes sociales a bastante gente de… https://t.co/YgXtisMuU0 #CampaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 23 de julio de 2017

Macri ya perdió

Por Tomás Buzzi

