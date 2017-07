Hola, buen domingo a todos. La verdad me siento muy feliz porque cada vez son mas los vecinos que me comentan que leen esta columna, eso alienta mucho, porque cuando uno escribe en medios gráficos, sin ser periodista, no es una tarea sencilla y siempre queda la incertidumbre si aquellas líneas que uno carga con ideas y sentimientos serán leídas y bien recibidas. Pero también me siento feliz por muchos otros motivos, por ejemplo cuando me acerco a un comercio y su dueña, una señora que hace 43 años vive en el Barrio Obrero, me cuenta la alegría que le causo ver obras en su barrio, ya que es la primera vez que ve semejante acción en su zona o como cuando la gente del barrio Ariel del Plata comenzó a disfrutar de las nuevas luminarias led, que no solo colaboran en el ahorro de energía, sino que iluminan mucho mejor y esto favorece a la seguridad del barrio.

Pero esta semana fue una de mis preferidas, ya que tuve la oportunidad como Subsecretaria de Desarrollo de poder interactuar en diversas actividades con los adultos mayores, esta es un área que me llena de satisfacción y que me permite trabajar con las emociones a flor de piel, porque como ya mencione el domingo pasado, es inevitable no traer a mi memoria el amor que mis abuelos me han brindado. Hemos tenido el placer con Sergio Roses de poder despedir un contingente de vecinos que por medio del programa que brinda Pami social, viajaron 5 días a la ciudad de Cordoba a un encuentro federal y hoy por la noche también despediremos al primer grupo de jubilados y pensionados del I.P.S. (Instituto de Previsión Social de Buenos Aires) que viajaran a la Ciudad cordobesa de Embalse Rio Tercero. Es en estas ocasiones, que hago propias las palabras del intendente Sebastián Abella, cuando el jueves en un almuerzo que realizamos dentro del programa de la Secretaria de Hábitat "Estrechando Lazos" con todos los centros de la 3ra. Edad de nuestra ciudad, dijo: "… la verdad, que dan ganas de ser jubilado, para poder disfrutar de todas estas actividades…", Viene a colación aclarar que justo el mismo día, habíamos participado del cierre de la Colonia Municipal de Invierno que se desarrollo en el Club Ciudad de Campana.

Estamos haciendo lo que hay que hacer, es importante siempre, en la vida, poder tener la capacidad de resaltar las cosas buenas, porque esto nos da muchas mas fuerzas para seguir trabajando en todas aquellas otras problemáticas que debemos abordar para que nuestros mayores puedan vivir cada vez mejor.

Sabemos que juntos es posible hacer una ciudad y una provincia mejor, se están realizando obras que hacia mas de 20 años eran necesarias para lograr un mayor progreso y desarrollo, trabajamos responsablemente cada día para hacer que Campana sea la ciudad que todos imaginamos alguna vez. Estoy a disposición para escuchar ideas y proyectos. Hasta la próxima semana.

Romina Buzzini // email: rominabuzzini@yahoo.com.ar / Twitter: @rominabuzzini