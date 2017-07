Los primeros campanenses

Estanislao Zeballos, quien excavó el túmulo Campana en 1877.

La arqueología pampeana ha hecho significativos avances acerca de diversos aspectos de la vida de los habitantes originarios de la región, particularmente de la región deltaica: desde su antigüedad hasta numerosas revelaciones acerca de su tecnología y forma de subsistencia. ¿Cómo vivían los primeros habitantes de nuestra tierra? Que diríamos si nos contaran que la primera ocupación de las tierras en la que hoy se levanta el Partido de Campana no se remonta a la fundación de la ciudad, ni hay que buscar los asentamientos más antiguos en la época de la Colonia? Más aún, que la antigüedad del hombre en nuestra tierra se remonta a muchos siglos atrás? Recientes trabajos efectuados por arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano han permitido fechar mediante el método del carbono 14 una ocupación humana de hace más de 1600 años. Ese sitio arqueológico, denominado "Túmulo de Campana", ya había sido localizado y excavado por Estanislao Zeballos a fines del siglo XIX y difundido tanto en Europa como en América. El ilustre naturalista Florentino Ameghino analizó algunos de sus materiales y lo mencionó en su libro "la Antigüedad del Hombre en el Plata", publicado en 1880, que se convirtió en un tratado de lectura obligatoria para todos aquellos que querían ahondar en el pasado de Sudamérica. De este modo, nuestro "Túmulo de Campana" fue conocido internacionalmente por científicos de distintos países. Fue incluido en el monumental trabajo de Luis María Torres, "Los primitivos habitantes del Delta del Paraná" y en otros trabajos de síntesis como el efectuado por Samuel Lothrop, publicado en Estados Unidos. Así, el Túmulo de Campana fue el primer sitio arqueológico excavado con fines científicos, aunque la metodología distara mucho de la que en la actualidad utilizan los arqueólogos. El informe de Pico y Zeballos a la Sociedad Científica Argentina da cuenta de que la excavación se hizo a pala y pico, deteniéndose a excavar con cuchillos, sólo en presencia de restos óseos humanos, "con el inmenso cuidado que exigían aquellos huesos deleznables…" A fines de la década de los ´60, un equipo dirigido por el Dr. Lafón de la Universidad de Buenos Aires, reexcavó parte del sitio pero nunca se profundizó el trabajo de análisis. Durante el año pasado, un equipo de arqueólogos y profesionales de distintas disciplinas, dirigidos por Daniel Loponte y Alejandro Acosta comenzaron a analizar nuevamente el sitio arqueológico. Los resultados preliminares obtenidos han permitido datar la ocupación del mismo hace 1670 años, es decir, alrededor del año 300 después de Cristo. Por esos tiempos, el Imperio Romano vivía los profundos cambios del Edicto de Milán, que aseguró la libertad de cultos y permitió a los cristianos practicar su credo legalmente. Algunos años después, Constantino fundaría una nueva capital para el Imperio, oportunamente llamada Constantinopla. Muy al norte, un pueblo guerrero comienza su avance hacia lo que sería el fin de Roma, de su Imperio y de la Edad Antigua: los Hunos. El Delta del Paraná y sus humedales fueron elegidos por numerosos grupos humanos que poblaron la región. Caracterizada como una unidad ambiental ubicada entre las llanuras pampeanas templadas y las planicies abiertas tropicales, la zona cuenta desde el retiro de las aguas marinas, con infinidad de cursos de agua que, en forma de ríos, arroyos y riachos, fueron dando forma a un paisaje caracterizado por una inmensa diversidad natural. La documentación histórica producida por los conquistadores europeos que llegaron a estas latitudes desde los primeros años del siglo XVI, fueron base de las posteriores clasificaciones con que fueron definidos y nominados los distintos grupos humanos que hallaron: "Los documentos escritos acerca de las poblaciones aborígenes que encontraron los conquistadores en este ambiente fluvial dominaron las primeras interpretaciones arqueológicas que estuvieron orientadas a agrupar los restos materiales en entidades culturales discretas (…) de esta manera se identificaron conjuntos materiales de filiación querandí, tupíguaraní, chaná, chaná-timbú, minuan, charrúa, etc.". Hoy sabemos que el "túmulo" no era tal. Al menos, no hay evidencia de que haya sido construido por el hombre. Se trata de un albardón semicircular, formado por una base de arena fluvial, depositada probablemente por el río Paraná, sobre la cual se desarrolló un suelo que soporta la vegetación actual. Los aborígenes que lo ocuparon, constituían un grupo de cazadores-recolectores, que como su nombre lo indica, vivían de la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres. Sus presas preferidas fueron el ciervo de los pantanos, el venado de las pampas, las nutrias o coipos, y en menor proporción el guanaco. Los peces, sobre todo los armados eran muy apreciados, lo cuales probablemente además secaban al sol y los transformaban en harina, como reserva para el invierno. Los aborígenes producían elaborados artefactos. Fabricaban recipientes de cerámica, cocida en hornos a baja temperatura con características ornamentales, cuyo uso aún no es bien comprendido. También fabricaban una cerámica muy sencilla, posiblemente destinada a la cocción de alimentos. Los análisis de residuos que quedaron depositados en las paredes de estas vasijas han sido analizados con instrumentos especializados, pudiéndose reconocer la presencia en ellos, de los mismos ácidos grasos que poseen los peces y la nutria, sugiriendo que estos animales eran cocidos en estos recipientes. Los instrumentos de piedra son escasos, ya que no existen afloramientos rocosos en el área. Estudios efectuados sobre los mismos, están indicando que algunas rocas procedían del sistema de Tandil, alejado unos 400 Km. al sur de Campana. Sí abundan los artefactos óseos, como puntas de arpón. Además de los restos de su tecnología, también nos legaron sus propios restos. Aunque sabemos que la denominación de "cementerios indios", encierra una simplificación errónea, algunas investigaciones hipotetizan la posibilidad de prácticas mortuorias lo suficientemente complejas como para que existieran "áreas formales de enterramiento", aunque no de elaborados ajuares. Los arqueólogos piensan que estas rocas probablemente llegaban hasta aquí por mecanismos de intercambio con otros grupos de cazadores-recolectores que ocasionalmente se acercaban a las costas del Paraná, o por los movimientos de estos mismos grupos, que se movían durante todo el año, dentro del espacio inmenso de la llanura pampeana y las sierras de Tandil y Córdoba. Aquellos materiales excavados en Campana sufrieron el deterioro del tiempo y los sucesivos traslados, hasta quedar definitivamente depositados en el Museo de la Plata, luego de un pedido que el propio Francisco Moreno realizara en 1888 a Zeballos: "¿Qué ha hecho con las antigüedades de Campana? ¿Quiere publicarlas en los Anales? A pesar de lo que diga Ameghino, saldrán pronto y como prueba le envío una de un grabado…" "Estoy empeñado en un trabajo arqueológico sobre la República y he llegado ya a la Provincia de Buenos Aires (…) mucha falta me haría la colección de Campana y me atrevo a solicitarla imperiosamente, siempre en caso de que Ud. no la publique…". Al famoso sitio excavado por Zeballos y Pico a fines del siglo XIX, se sumaron nuevos hallazgos, como los que actualmente se ubican dentro de la jurisdicción de la Reserva Natural Estricta de Otamendi.

El poblamiento originario de nuestra tierra tiene una antiguedad de más de 1.600 años.





Los primeros campanenses

Por Oscar José Trujillo

