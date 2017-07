La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 30/jul/2017 Miguel Dao presenta su nueva obra en el Teatro La Rosa







"Angelito Luciarena, psicólogo del barrio (o el más allá)" llegará el próximo sábado 5 de agosto. El reconocido Miguel Dao, actor, director, dramaturgo y formador de muchos de los actores que pisan los escenarios de Campana, vuelve a nuestra ciudad a presentar su última creación: "Angelito Luciarena, psicólogo del barrio (o el más allá)" llegará el sábado 5 de agosto al Teatro La Rosa. La obra cuenta con la dirección de Marina Wainer (recientemente nominada a los premios Florencio Sánchez como directora, tarea que realiza alternadamente entre Argentina y España). "Hace más de una década, viajaba en tren, aburrido, desde La Plata a Constitución, cuando la pintada en un muro del Docke llamó mi atención: "Mañana capá no estoy", decía esa pared", recordó Dao. "Sonaba a primera lectura, como aviso de algún miembro de una barra del barrio sobre su ausencia circunstancial. Pero estampada en una pared, la advertencia se extrañaba y pasaba a ser filosofía de entrecasa, no por eso menos atinada: nadie sabe con certeza si estará en este mundo mañana. Me surgió la necesidad de poner la frase en boca de un personaje que no sólo la pronunciase, sino que también reflexionase sobre la misma, así como yo acababa de hacerlo", revala Dao sobre el origen de la obra. "Llegué a conocer en mi vida muchas personas extemporáneas. En los ´70, muchachada que concurría al club del barrio y se mimetizaba insensiblemente -mientras jugaba al truco o comía un asado- con usos y costumbres de generaciones anteriores habitués del lugar. En esos grupos, todavía se valoraba la palabra de los mayores, y entre ellos solía haber uno que concentraba en sí los vericuetos de un saber obtenido de lecturas del Reader´s Digest o de Mecánica Popular. Angelito, el personaje que elegí para darle voz a la frase, frecuentó esos espacios y heredó ese saber modesto. A sus 70, en pleno avance del siglo XXI, está anclado en la mitad del anterior. Confinado en su puesto de guardián del cementerio, guarda no sólo cadáveres, sino también trazos de un pasado que el vértigo de nuestra época convierte subjetivamente en remotísimos", detalla el dramaturgo sobre esta obra que podrá verse el sábado 5 de agosto a las 21 horas en el Teatro La Rosa. Las entradas anticipadas ya están a la venta en Einstein (Av. Mitre 933), siempre en horario de comercio.



Miguel Dao presenta su nueva obra en el Teatro La Rosa

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: