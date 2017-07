Mitos Alimentarios: ”Alimentos Orgánicos”

Fernando Valdivia

Desde hace varias décadas hay mucho interés en la búsqueda por llevar adelante una alimentación saludable, que tenga puntos de encuentro con la naturaleza y que la producción de los alimentos se lleve adelante en modalidades que tengan un bajo impacto ambiental. Esto ha dado origen a muchas tendencias y movimientos entre los cuales, el más destacado, es sin dudas el que se conoce bajo el nombre de "alimentos orgánicos". ¿De qué hablamos cuando hablamos de "orgánico"? Si bien el término es tan amplio como para referirse a toda sustancia química que contenga el elemento Carbono en su estructura molecular, hablar de "alimento orgánico" se refiere específicamente a una modalidad de producción de alimentos bajo un protocolo de certificación que implica fundamentalmente la no utilización de agroquímicos. Por esta razón es que quizás sea más adecuado hablar de "producción orgánica" antes que de "alimentos orgánicos", ya que es el proceso productivo el que se certifica. Estos procesos están regulados por normas que no son las mismas en todo el mundo pero que incluyen, en líneas generales, prácticas agropecuarias basadas en el no uso de agroquímicos, el resguardo de ciertas condiciones de biodiversidad y la consecuente rotación cíclica de la producción con la finalidad de resguardar, naturalmente, las condiciones del suelo. Para el caso de los alimentos que no van directo a la góndola sino que pasan por algún proceso de industrialización, estos además deben ajustarse a ciertos requerimientos que también varían de acuerdo al mercado al que está dirigido. Este último punto no es un dato menor, ya el mayor consumo de alimentos orgánicos se concentra en los EE.UU., la Unión Europea y Japón, y son estos países o bloques comerciales los que fijan estrictas pautas para la producción y etiquetado de los mismos. Sin contar todos los siglos en los que la agricultura fue "orgánica", en el sentido estricto de que no utilizó agroquímicos, la "nueva era" orgánica se remonta a los años ´40, cuando surge un movimiento de carácter ecologista que construyó su imagen en torno de valores como el equilibro de la naturaleza y la sustentabilidad de las prácticas agrícolas, en oposición con la agricultura convencional que se caracteriza por innovar, desarrollar e incorporar tecnología. ¿Es más saludable comer alimentos orgánicos? No existe evidencia científica que permita suponer que los alimentos orgánicos tienen cualidades nutricionales o alimentarias superiores a los convencionales, pero sus supuestos beneficios se esparcen como un mantra que se repite casi de manera obligada en ciertos circuitos sociales. En verdad, los alimentos orgánicos no son más saludables. Solo son más caros. En promedio, un 50% más caros. Es otro de los grandes ejemplos en los que una simple estrategia de diversificación comercial logra posicionarse y generar nichos de mercado para mejorar sus márgenes de venta. Hasta allí no hay nada cuestionable. El punto es que, en un contexto de falta de información y educación en materia alimentaria, muchas personas suponen que para "estar bien alimentado" es necesario hacerse de productos orgánicos y, al ser tan caros y no tener los recursos para comprarlos, sientes que no se alimentan correctamente. ¿Son más ricos los "alimentos orgánicos" que sus pares "convencionales"? No necesariamente. Lo que sucede es que los alimentos orgánicos, por definición, se consumen respetando el momento en que son producidos, mientras que los convencionales pueden ser sujetos de acopio en cámaras para ser vendidos en otro momento. Pero si se conoce de estacionalidad y se compran los productos que en cada momento del año nos ofrece la naturaleza, la frescura y el sabor son también un atributo de los alimentos producidos de manera convencional. ¡Los "alimentos orgánicos" no tienen químicos! Esta frase es la que mayormente resuena entre los promotores y "enamorados" del mundo "orgánico". En principio hay que aclarar, para algún desprevenido, que cuando hablan de químicos se están refiriendo a aquellos utilizados como herbicidas, pesticidas o en tratamientos veterinarios. En este punto es importante aclarar que todos los agroquímicos y zooterápicos utilizados en la producción vegetal y animal son seguros y aprobados por las autoridades de control, en el marco de normas internacionales de máxima exigencia en materia de seguridad. De modo que si se respetan los períodos de carencia (es decir, el tiempo que debe pasar entre el uso de estas sustancias y su envío al mercado) no hay ningún riesgo de seguridad alimentaria. Dr. Fernando Valdivia / Email: fv@fernandovaldivia.com / Sitio Web: www.fernandovaldivia.com BLOG ¿Somos lo que comemos o comemos lo que somos? https://t.co/gZnPVIlhN6 — Fernando Valdivia (@thefoodplanner) 25 de julio de 2017

Mitos Alimentarios: ”Alimentos Orgánicos”

Por Dr. Fernando Valdivia

