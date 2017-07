Continuamos explicando la aparición de la Virgen en Fátima en ésta tercera y última parte: Importantes avales al contenido del 3º Secreto de Fátima han sido dados por Benedicto XVI en mayo del 2010, en particular sobre la crisis de la Iglesia, sobre el caos que reina en el mundo y sobre el hecho de que el mensaje se refiere también al futuro de la humanidad. También ha concedido estas importantes declaraciones: "Los actuales "sufrimientos" de la Iglesia, en consecuencia de los abusos sobre menores cometidos por sacerdotes, forman parte de los sufrimientos anunciados en el Tercer Secreto de Fátima". El Pontífice dice: "La Virgen María ha venido del Cielo para recordarnos las verdades del Evangelio que constituyen un manantial de esperanza para la humanidad, fría de amor y sin esperanza en la salvación". "Se engaña el que piense que la misión profética de Fátima haya concluido". El Papa en el santuario mariano portugués advierte también que "la familia humana está dispuesta a sacrificar sus lazos más sagrados en el altar de los mezquinos egoísmos de nación, raza, ideología, grupo, individuo". "El hombre -ha dicho Benedicto XVI- ha logrado desencadenar un ciclo de muerte y de terror, pero no es capaz de interrumpirlo". Pero hay todavía otro elemento de enorme importancia sobre los eventos de Fátima del 1917: en la aparición del 13 de septiembre la Virgen había prometido "En octubre haré el milagro para que todos crean" y, como ya dicho, efectivamente el milagro ocurrió, el llamado "Milagro del Sol". Un milagro que en esa época y por mucho tiempo en los años siguientes, ha sido considerado como una manifestación sobrenatural e incomprensible, pero que tendría una explicación a la luz de nuevas revelaciones en la segunda mitad del siglo XX. En ese tiempo Eugenio Siragusa, contactado por seres procedentes de otros mundos y la misma Virgen de hecho revelan que muchos prodigios ocurridos durante las manifestaciones divinas han sido efectuados por aquellas que son las legiones angélicas al servicio de Cristo y que Eugenio Siragusa llamó "los Ángeles de ayer, extraterrestres de hoy". Giorgio Bongiovanni en una entrevista explicó detalladamente y en profundidad la revelación Extraterrestre en la versión oficial del Tercer Secreto de Fátima: "Se deduce además de lo que Ratzinger divulgó oficialmente en el 2000 que existe una presencia extraterrestre. Lamentablemente como ya hemos dicho el discurso de la Virgen ha sido ocultado, pero en la visión se comprende claramente que hay algo de extraterrestre...ahora me explico...Lucía narra en la descripción oficial de la Iglesia, que la Iglesia reconoce...que ve fuera de la atmósfera al planeta, ve a nuestro planeta, ve el mundo, por lo tanto ya Lucía misma se encuentra fuera del mundo y lo ve...está fuera del mundo y ve a dos ángeles que derraman la sangre de los mártires sobre el planeta por lo tanto Lucía se encuentra fuera del planeta. Está viendo...tiene una visión extraterrestre del planeta...y por lo tanto es allí que la Virgen le revela que nuestro planeta no es el único y que el universo está habitado y que además de los hombres también hay ángeles en el universo. -En 1917 no había astronautas, no había Estaciones Espaciales, no había transbordadores...nadie jamás había visto la Tierra fuera de nuestro planeta"... "Los Ángeles de ayer y los extraterrestres de hoy". Los mismos Ángeles que citaba Jesús cuando dijo a Pilatos que era Rey. El cap.18 del Evangelio de Juan dice de hecho: "... Pilatos dice a JESUS ¿Así que tú eres un rey? Cristo responde: --Si lo soy, pero mi Reino no es de este mundo. Si lo fuera mis ANGELES me liberarían." Para más información contactános al mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar o por Facebook: LaVoz del Aguila

La Voz del águila:

Aparición de la Virgen en Fátima (3ra. parte)

