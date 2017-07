Freddy Gulin

La economía social es un conjunto de agentes que se organizan en forma de asociaciones, fundaciones, mutuales y cooperativas, en las que prima el interés general por sobre el particular y en las que la toma de decisiones se realiza de modo democrático y participativa. En la economía social prevalece el trabajo por sobre el capital. La Economía social es la parte de la economía que no pertenece al sector público ni al ámbito de la economía capitalista. No existen aún consensos con respecto a los criterios específicos de delimitación, la economía social incluye unidades económicas pertenecientes a todos los sectores y participa en todas las fases del proceso productivo. La economía social es la parte de la economía integrada por empresas privadas que participan en el mercado, pero cuya distribución del beneficio y toma de decisiones no están directamente ligadas con el capital aportado por los miembros o socios. En los agentes pertenecientes a la economía social se sustituye el interés particular por el general, y aparecen otras finalidades distintas de las puramente económicas. Hay quienes denominan a la economía social Tercer Sector. La toma de decisiones en los agentes pertenecientes a la economía social (cooperativas, mutuales, asociaciones) es mediante un proceso democrático y de autogestión, diferente al principio mercantil de representación societaria. En general, las empresas pertenecientes a la economía social tienen la finalidad de solucionar cuestiones sociales que ni las empresas públicas ni las privadas resolvieron satisfactoriamente. La economía social genera valor agregado y puestos de trabajo, pero funciona de un modo distinto al sector público y al capitalista. Consideraciones finales ECONOMIA SOCIAL… En la compilación de distintos conceptos y nociones que he realizado en este material, e tratado de resaltar las personas, los grupos o los agentes que se esconden detrás de cada una de ellas. Opino que son los propios agentes los que en cada época han caracterizado la Economía Social o Solidaria, el Tercer Sector o como quiera llamarse, los mismos que en última instancia han llenado de contenido el concepto. Es por ello crucial que se tenga muy en cuenta en qué manera se identifica el sector, y sobre qué concepto y principio de valores se auto-denomina. El concepto, en ese sentido, desde un punto de vista metodológico debe ir parejo a la realidad a la que quiere representar. Es indispensable introducir un carácter dinámico al propio concepto, si se quiere que éste último siga definiendo al primero. Las organizaciones del Tercer Sector han nacido siempre como consecuencia de iniciativas populares que de manera auto gestionada han dado respuesta a las necesidades financieras, laborales, de vivienda, etc. de las propias personas fundadoras. A medida que las necesidades cambian, y que los segmentos afectados por distintas problemáticas sociales son cada vez más segregados y específicos, las respuestas a éstas se institucionalizan con distintos rasgos. Es crucial, por lo tanto, que el concepto pueda mantener ciertas holguras, las suficientes como para que pueda ajustarse a una realidad que es irremediablemente cambiante. No obstante, creo que es necesario apuntar a que la citada flexibilidad del concepto no debe ir en detrimento de un exigible rigor científico, en el sentido de que no todo el mundo pueda ser considerado, como estrategia de marketing, como empresa social o solidaria. Debemos ser cautos con la generalización y extensión del concepto de Empresa Social para todas las empresas, habida cuenta que detrás de ciertas estrategias empresariales (como la Responsabilidad Social Corporativa) existe un interés implícito de hacer suyas ciertas características sociales en aras de mejorar su imagen ante la sociedad. Los objetivos, aunque legítimos, de mejorar la imagen empresarial ante la sociedad distan de sobremanera de los auténticos objetivos de la Economía Solidaria, objetivos qué sin duda cabe de mayor alcance y espíritu transformador. DE LA SUSTENTABILIDAD… En ese sentido, el potencial de cambio social que puede generar un instrumento como la economía social y solidaria dependerá mucho de la capacidad que tengamos para que el concepto no sea apropiado por aquellos que pretendan vaciarlo de su significado y utilizarlo para legitimar cualquier tipo de emprendimiento que pretenda contribuir al desarrollo social. Es muy importante por lo tanto evitar las definiciones demasiado laxas de empresa social que, con el ánimo de ser omnicomprensivas, contribuyan a que virtualmente todo tipo de empresa pueda entrar en esta categoría. Habrá que buscar por lo tanto un punto de equilibrio entre la necesidad de ser flexible para acomodar organizaciones de muy diversas características y el rigor necesario para no vaciar al concepto de su significado más trasformador.

Parte III:

¿De qué hablamos cuando hablamos de Economía Social y Sustentable?

Ideas y opiniones de Freddy Gulin

