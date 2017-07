Jorge Bader

Esta semana el Profesor Trujillo dio una interesante charla en el marco de los festejos del 40 aniversario de este diario local. En un pasaje de la charla dejo sentado que los historiadores en su investigación de las fuentes, recurren a los artículos periodísticos donde constan fragmentos de la realidad que se vive en el momento. Quiere decir simplemente que estos artículos que vengo desarrollando desde hace casi un año y medio son parte de esa crónica de temas que algún día formaran parte de algún debate histórico. Por eso es un buen momento para ubicarnos en este tiempo que corre y plantear algo, cuyas consecuencias quizás se analicen dentro de 40 años adelante. Estamos en plena campaña, y nuevamente el debate territorial está ausente. Los ejes centrales del desarrollo urbano no aparecen como un dato de mención, y salvo fragmentarias visiones de algunos temas aislados la integralidad de nuestro planeamiento físico y el programa ordenado de acciones sobre los ejes de nuestro futuro no forman parte de estas campañas teñidas de fuertes imágenes personalistas. Desde quienes se preocupan por mostrarse con referentes nacionales hasta los que fundan sus propuestas en quejas globales, tenemos un amplio espectro de visiones que no encaran el tema del territorio. De esto, no se habla. Quisiera recordar acá las palabras del Planificador Carlos Matus que allá por el año 1996 formulaba su teoría de la incertidumbre en el planeamiento físico. En la exposición inicial decía, "la planificación implica que el sujeto es capaz de crear su futuro y no solo de aceptar resignadamente lo que el destino le depare". Planificar significa siempre, pensar antes de actuar con método y de manera sistemática, explorando todas las posibilidades, analizando ventajas y desventajas de todos los escenarios posibles, porque el futuro habrá de ser consecuencia de mis acciones mis omisiones actuales, y finalmente el destino final es la mejora en la calidad de vida urbana. Siempre recuerdo su cita "La planificación es una herramienta de libertad". Según la teoría planteada por Matus, los gobernantes son los destinados a liberarnos de esa incertidumbre, estableciendo planes que nos incluyan y otorgando previsibilidad al concierto social. Esta posición filosófica frente a la planificación del territorio da origen al debate público y la concertación física territorial, a través de distintos foros participativos como el caso de los Observatorios Urbanos que en nuestro Código actual se identifica como Concejo Urbano Ambiental, declamado y eternamente ausente. Desearía escuchar en las campañas las múltiples visiones territoriales de los aspirantes a conquistar las voluntades de los electores. No quiero formular una guía de análisis que seguramente habrá de ser fragmentaria, y quizás incompleta. Pero, el Arroyo de la Cruz, y el Comité de cuenca, los riesgos potenciales futuros, la política industrial, los ejes de desarrollo urbano, el famoso y aletargado camino del pie del barranco, el cepo al desarrollo edilicio por las trabas absurdas de nuestra codificación urbana, terminada entre gallos y medias noches y convalidada políticamente sin análisis objetivo y profundo, los sectores deprimidos del bajo, la reglamentación genérica que engloba sectores de diferentes características unificándolos en una síntesis confusa y arbitraria, el desarrollo extraurbano, la desintegración territorial con la consecuente problemática social subyacente, los planos limite, la plusvalía edilicia, y los indicadores urbanísticos, no forman parte de ningún discurso de campaña, me temo que ni oficial ni opositor. Matus nos recuerda que la responsabilidad en la planificación es un continuo y lo que enunciamos hoy es resultado de lo actuado o no actuado ayer. En mi visión creo que venimos de varios periodos de ausencia intelectual sobre este tema central. Quizás en un manifiesto un tanto nihilista, nos plantea, que "cada uno de nosotros, como individuos componentes del todo, nos sentimos en mayor o menor grado arrastrados por los hechos. Somos víctimas de un movimiento de curso ciego donde se pierde la racionalidad humana societal en el mar infinito de las voluntades y fuerzas individuales de acción que producen los hechos del día a día. Paradojalmente, todo lo que ocurre en la sociedad, y valga la redundancia, es social, porque es producido por los hombres, pero esos mismos hombres no se reconocen necesariamente en los resultados de su producción. Todos somos responsables de mover o arrastrar la realidad hacia donde no queremos; pero, al mismo tiempo somos inconscientemente arrastrados en esa dirección que no deseamos. Todos conducimos el proceso de cambio situacional, pero sin capacidad de fijarle rumbo. Somos conductores conducidos". En su visión más adelante pone de manifiesto que la frustración de las sociedades se produce por las múltiples asignaturas pendientes que van quedando en el tintero sin solución hasta generar alguna crisis cíclica. Que no se confunda esta apreciación técnica con ninguna especulación política. Y dicho para la crónica histórica futura, esa que va a suceder 40 años adelante, quiero creer que estos temas enunciados terminen representando una circunstancial y temporaria asignatura pendiente y no se constituyan en una definitiva materia ausente. Arq. Jorge Bader - Matricula CAPBA 4015 https://t.co/RQz6wZJZMD — JorgeB (@baderjorge) 28 de julio de 2017

