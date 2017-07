P U B L I C





Siguiendo con la serie de notas de Polinesia, hoy nos dedicaremos y adentraremos a la isla de Moorea, una de las más cercanas a Tahití y también una de las más populares. Empezamos nuestro listado de cosas que hacer en Moorea contando que esta isla es, tras la celebérrima y muy publicitada Bora Bora (es LA FOTO de Polinesia por excelencia), la segunda isla más visitada del archipiélago de la Sociedad. Principalmente, porque se llega a ella con un vuelo de diez minutos o un trayecto en catamarán o ferry de poco más de media hora para acceder a ella desde Tahiti, donde se encuentra el aeropuerto internacional. Pero hay muchas otras razones. La isla, con una caprichosa y deliciosa forma de cruasán o cangrejo, está completamente rodeada por un arrecife coralino continuo que conforma hasta sus playas de arena blanca una laguna de aguas cristalinas que reboza de vida marina. Son apenas 130 kms² los que emergen milagrosamente del océano Pacífico, pero con auténtico vigor volcánico, lo que quiere decir que en la isla se encuentran picos de 1000 metros de altura de los que descienden poderosos saltos de agua y cascadas, miradores privilegiados sobre hermosas bahías naturales, valles interiores de naturaleza exuberante trufados de plantaciones de ananás, vainilla, mango, naranja. Hay 2 hermosos miradores que no hay que dejar de visitar conociendo la isla: BELVÉDÈRE y MIRADOR DE TOATEA. Belvédère, ofrece una de las vistas más impresionantes de las islas de la Sociedad. Imprescindible entre las cosas que hacer en Moorea. Una vez alcanzado el punto panorámico se dominan las bahías perfectas y gemelas (verdaderos monumentos naturales) de Cook y Opunohu, separadas por la montaña sagrada de Rotui. En la bahía de Opunohu ancló en 1777 el intrépido Capitán Cook.: la bahía de Cook, más apropiadamente bahía de Paopao, sirve hoy en día de fondeadero para cruceros de lujo. El Mirador de Toatea: Desde este punto panorámico al este de la isla se admira toda la amplia gama de azules de la laguna y el océano. Debajo se postran la playa de Temae, el arrecife y el hotel Sofitel, y allá en el horizonte se recortan las montañas de la vecina isla de Tahiti. Llegar aquí nos brinda sin dudas una de esas oportunidades únicas para esa foto perfecta de la Polinesia Francesa. Una de las actividades que realizan los visitantes casi en su totalidad es el encuentro con delfines salvajes y ballenas. Se trata de un excelente ecotour embarcado de divulgación científica para avistar delfines salvajes; en los meses de julio a octubre, también es posible admirar la ballena jorobada. Los barcos de Dr. Pool emplean sistemas muy eficaces para asegurar que todo el mundo pueda tomar buenas fotos, a la vez que se respetan la seguridad y el bienestar de los cetáceos. Gracias a la iniciativa de Dr. Pool y los esfuerzos del gobierno local, se creó un santuario de ballenas y delfines dentro del territorio entero de la Polinesia Francesa. También para los amantes del agua, encontramos Aquablue: Una experiencia fascinante para todos los públicos. Se trata de caminar con toda seguridad por el fondo marino del lagoon de Moorea equipados con una escafandra conectada con por medio de una manguera a los tanques de oxígeno del barco. A sólo cuatro metros de profundidad podemos andar por un mundo bello y extraño, mientras se nos acercan un montón de peces de colores atraídos por la comida que les llevamos en un bote. La experiencia de unas 2 horas incluye también un snorkeling. Es la tercera recomendación entre las cosas que hacer en Moorea que está ubicada en el Intercontinental Moorea Resort & Spa. En este hotel también, encontramos un amplio espacio acuático de 3500 M² sobre la laguna donde se pueden realizar diferentes actividades en compañía de tres delfines especialmente adiestrados para interactuar con el viajero, uno de los cuales es un ex miembro de los famosos Navy Seals estadounidenses. Buceo y snorkel no pueden faltar entre las cosas para hacer. Los sitios más recomendables para el snorkel (buceo de superficie) son la playa de Temae en el noreste y los motus Tiahura y Fareone en el noroeste. La costa norte es un paraíso del buceo: The Tiki, The Canyons y la bahía de Opunohu acogen diversas especies de tiburones (Moorea es célebre entre los buceadores por el tiburón limón) y rayas. Otra infaltable actividad en una visita a Moorea es una navegación x la laguna: realizar una travesía en barco o piragua a motor por el hermoso lagoon que rodea la isla es casi imprescindible entre las cosas que hacer en Moorea. La excursión permite navegar las bahías de Opunohu y Cook, hacer snorkel e incluso almorzar en un motu, un islote deshabitado. Montar a caballo es una manera original de ver el hermoso interior de la isla. Los recorridos suelen durar 2 aproximadamente horas y suelen ser acompañados por un guía. Todos los recorridos pasan por el interior, cruzando ríos y proporcionando vistas espectaculares a las montañas de Moorea, y cerca de las numerosas plantaciones de piñas, donde se degustan las que se consideran las piñas más dulces del mundo.

