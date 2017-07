Muchas veces el mal estado de los espacios públicos, la suciedad y la falta de cuidado del pueblo no es achacable a las autoridades, sino que mucho tiene que ver la desidia, falta de responsabilidad y negligencia de los vecinos y visitantes que se acercan a Los Cardales. Se trata en general de situaciones reiteradas, que todos conocen, pero que de vez en vez vuelven a aparecer y que nos afectan a todos. Por ejemplo, el arrojar basura en lugares no habilitados para ello es una conducta que deja mal parada a toda la comunidad, y que para algunos se ha tornado costumbre ya que las bolsas y diversos residuos aparecen siempre en los mismos lugares a pesar de que son limpiados una y otra vez, y a pesar de la cartelería que advierte lo inadecuado del lugar para ello. Tal es el caso de los fondos de la calle Rauch, en el límite entre Exaltación de la Cruz y Campana. Pero no es ese el único lugar donde se suele ver vehículos que se detienen a descargar residuos como si se tratara de un basural habilitado. Otro problema que también se repite y que afecta diversas zonas de todo el distrito es el vaciado de pozos ciegos a la calle, sobre todo en horas de la madrugada, cuando supuestamente nadie lo ve. Toda la cuadra se transforma así en un lugar nauseabundo por varias horas. Los perros sueltos, con dueño o no, son otro problema que en Los Cardales se está agravando día a día. En ocasiones los canes se tornan agresivos y atacan a otros perros, o generan las caidas de ciclistas, o directamente muerden a los transeúntes. Este es otro tema en que la responsabilidad de todos es la clave. La castración temprana para evitar la proliferación de perros vagabundos parece ser la única salida. Finalmente, unas lineas para las veredas, o falta de ellas, que es característica de Los Cardales. Hay cuadras enteras que no tienen un metro de vereda, o sectores donde una casa las tiene, otra no, y así hasta el infinito. De esa manera, el tránsito peatonal se traslada a la calle, con la peligrosidad que esto tiene, y que suele ser la única alternativa sobre todo para las personas que van con cochecitos de bebés. Es este un tema para la reflexión de la comunidad.



Falta de solidaridad vecinal en Los Cardales

