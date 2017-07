La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 30/jul/2017 Voley:

Luego de caer en semifinales ante Lomas, el Tricolor disputó el encuentro por el tercer puesto y perdió 3-1 ante el Xeneize. Apenas horas después de ese infartante tercer partido frente a Municipalidad de Lomas de Zamora que lo dejó sin poder acceder a la final de la División de Honor de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV), la Primera Caballeros del Club Ciudad de Campana afrontó el encuentro por el tercer puesto. Fue frente a Boca Juniros, en el estadio Gorki Grana de Morón y en la antesala del primer juego de la final entre la UAI y Lomas (que se impuso en cinco sets para quedar a un paso del tetracampeonato). Y fue derrota para el Tricolor, que cayó 3-1 y, de esa manera, no pudo subirse al podio del certamen. Luego de ganar 26-24 el primer set, los dirigidos por Miguel Mudir fueron perdiendo consistencia y cayeron en los siguientes tres parciales (25-23, 25-19 y 25-20) ante el Xeneize. Con este resultado, Ciudad de Campana culminó otra temporada positiva en el máximo nivel del vóley metropolitano. Incluso, puso en jaque al actual tricampeón, Lomas, que debió utilizar sus mejores recursos (que son los mismos que tendrá en la Liga Nacional) para sortear esa serie semifinal ante el Tricolor. La entidad de nuestra ciudad volvió a conformar un equipo muy competitivo, que le permitió al público campanense disfrutar de figuras de la talla de Guillermo García, Mariano Giustiniano y Gabriel Arroyo (todos con pasado en la Selección Argentina), entre otros.

