San Miguel gritó campeón en Zárate y lo festejó también en Campana







El Trueno Verde le ganó 2-1 la final de la Primera C a Defensores Unidos y, como el plantel concentró en el Plaza Hotel, la celebración también llegó a las calles de nuestra ciudad. Ayer concluyó el Reducido de la Primera C. Y lo que parecía que iba a ser una fiesta de Defensores Unidos en Villa Fox terminó siendo todo de San Miguel. Es que el Trueno Verde ganó 2-1 en Zárate (donde CADU tenía un invicto de 25 partidos) y de esa forma obtuvo el ascenso a la Primera B Metropolitana. Y los festejos del elenco de Los Polvorines comenzaron en el estadio de Villa Fox para luego trasladarse a las calles de nuestra ciudad, dado que el plantel concentró en el Plaza Hotel. Y allí fue recibido por simpatizantes y también por algunos campanenses que, dada la rivalidad con Defensores Unidos y la "amistad" con San Miguel, también hicieron propia la enorme alegría del Trueno Verde. Con este encuentro llegó a su fin la temporada de la Primera C, que tuvo a Sacachispas como campeón de la temporada y a San Miguel como ganador del Reducido (ambos jugarán en la Primera B Metropolitana la próxima temporada). La contracara fue Argentino de Merlo, que en partido desempate frente a Defensores de Cambaceres perdió la categoría y descendió a la Primera D.

SIMPATIZANTES DE SAN MIGUEL A PURA ALEGRÍA EN LA PUERTA EL PLAZA HOTEL, JUNTO AL MICRO QUE TRANSPORTABA A LA DELEGACIÓN DEL TRUENO VERDE.

#PrimeraC San Miguel superó 2-1 a Defensores Unidos y es nuevo miembro de la #PrimeraB ?? https://t.co/mdAqekp1tz

(Foto: @vermudeportivo) pic.twitter.com/ZbV6GYjcmB — AFA (@afa) 29 de julio de 2017 #PrimeraC El 2-1 de San Miguel sobre Defensores Unidos, en imágenes: ascenso a #PrimeraB para el equipo de Batallini, goleador de la tarde. pic.twitter.com/5GeDgsx7uS — AFA (@afa) 29 de julio de 2017 San Miguel venció 2-1 a Defensores Unidos y selló el ascenso a la B Metropolitana. Felicitaciones! pic.twitter.com/Dp9ObvCAwc — VarskySports (@VarskySports) 29 de julio de 2017

