Concluyó 17º la carrera clasificatoria, pero fue sancionado y retrasado por maniobra peligrosa. En esa prueba se impuso Leonel Pernía, que largará al frente de la final este mediodía. La séptima fecha de la temporada del Súper TC 2000 no comenzó de la forma esperada para Matías Milla. En la primera jornada de acción en el autódromo Ciudad de Oberá (Misiones), el piloto campanense estuvo lejos de su ilusión de disputar las primeras posiciones para poder largar la final de hoy desde lo más adelante posible. Con el Toyota Corolla #28, Milla terminó en la 17ª posición la carrera clasificatoria, pero luego fue sancionado por una maniobra peligrosa contra el auto de José Luis Di Palma y, así, perdió tres lugares, por lo que hoy ocupará el puesto 20 de la grilla de largada de la final. El sábado no había comenzado bien para el piloto de nuestra ciudad. En los entrenamientos había quedado 21º, luego de establecer un tiempo de 1:50.389 que lo dejó a 1.473 del Renault Fluence de Ignacio Julián. Luego, en la clasificación, fue 19º en la Q1 y se mantuvo en el mismo lugar en la Q2, sin poder mejorar su posición y sin poder acceder así a la última etapa de la clasificación, que finalmente quedó en manos de su compañero de equipo, Matías Rossi. Posteriormente se realizó la carrera clasificatoria (la grilla se armó con las penalizaciones correspondientes a las posiciones que cada piloto ocupa en el campeonato) y allí tampoco pudo mejorar Milla, quien finalizó 17º y luego fue retrasado al 20º lugar. Esta carrera clasificatoria fue ganada por Leonel Pernía (Renault Fluence). En tanto, Bernardo Llaver y Fabián Yannantuoni completaron el podio, mientras que Facundo Chapur, Facundo Ardusso, Agustín Canapino, Matías Rossi, Facundo Conta, Damián Fineschi y Mariano Werner completaron los diez mejores y serán quienes encabecen la grilla de la final que se correrá este mediodía, desde las 12.10, a 27 giros al Autódromo Ciudad de Oberá, cuya extensión es de 4.380 metros.

MILLA Y ROSSI, AYER EN EL TRAZADO MISIONERO.

Me parece bien q no me autoricen a correr con Rossi, lo intentamos como titular desde un comienzo. Gran oportunidad para el semillero ???? — matias nicolas milla (@matumilla) 26 de julio de 2017

Súper TC2000; Milla largará hoy la final desde el 20º lugar en Oberá

