La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 30/jul/2017 Rincón Tuerca









E-mail: Rincontuerca@ubbi.com FORMULA UNO: La categoría mas importante del mundo está desarrollando este fin de semana otra carrera del calendario con el Gran Premio de Hungría. Televisa Fox Sport. UBICADO: Tras la presentación del TC Regional en el Autódromo de La Plata en la Clase GTA el zarateño Ignacio Tártara quedó ubicado en el sexto puesto en la final con la Dodge que con motor Ford preparan y arma con su padre en la fortaleza de la ruta 193. GUARDADO: Con el auto guardado en el taller ahora, el piloto no tiene determinado cuando puede retornar a la alta competencia en la categoría Alma ante la falta de presupuesto. Se cree que alguna podrá llegar a tenerlo en algún circuito. VENDER: Sigue a la venta la Chevy para el GTB del Regional por parte de Angel Genovesse la cual está guardada en el taller con la casa rodante que también está a la venta donde tiene todo para afrontar una competencia. Don Genovesse vende todo en orden conjunta o en forma individual. Desde Zárate el ex campeón del Regional tomó la determinación. SUPER TC 2000: La categoría está desarrollando este fin de semana otra carrera del campeonato en el Autódromo de Oberá durante el cual desde las 10.30 hs. Televisa Canal 13 a través del programa "Carburando". DAÑADO: No fue el mejor fin de semana en la última carrera de las cupecitas del TC Bonaerense para Juampi Galliano que clasificó adelante, se ubicó tercero en la serie y en la final le pegaron dejandolo cruzado y lo embistieron en el medio golpeándose y quedando bastante dañado. RECUPERAR: Continuando con Galliano ahora se trabajará para recuperar el auto sin confirmar cuando esté otra vez en pista. La intención es poder recuperarlo para la próxima carrera sin confirmar si llegan. SORPRENDIDOS: A propósito del equipo de Galliano todos están sorprendidos con el motor V8 que posee papá Marcelo que lo hace funcionar y se divierte aunque temen que no le de el cuero para soportar el desgaste del mismo y su cuerpo no este preparado para intentar utilizarlo seguido. FORMULA RENAULT: La categoría Escuela de talentos este fin de semana llega al Autódromo de Oberá para desarrollar otra propuesta del presente campeonato. Desde las 10.30 hs. Televisa Canal 13 a través del programa "Carburando". QUINTO: Ese fue el puesto obtenido por Ariel Barletta con su cupecita con su hijo Diego como navegante en la competencia desarrollada días atrás donde unieron Zárate-San Pedro-Zárate. Con ese quinto puesto fueron premiados y la duda es que se logró por la capacidad del piloto o del navegante. CURIOSO: El hecho curioso de dicha carrera fue la presencia de Osvaldo Gallo que preparó sus dos autos para esta carrera y a la hora de ser de la partida uno se rompió y debieron repararlo para poder ser de la partida. FORMULA E: La categoría desarrolla durante este fin de semana otra presentación con el Gran Premio de Canadá. Televisa Fox Sport. FINALIZAR: El zarateño Ariel Fontanot retomó la actividad y estuvo en La Plata en la GTA del regional donde finalizó noveno con el Ford que prepara Juanjo Tártara sumando algunos puntos para el campeonato. CONFIRMAR: Los dirigentes que tienen a su cargo los destinos del Turismo Nacional confirmaron que este año correrán en el Autódromo capitalino y que además están evaluando hacer tres fechas en el autódromo de Termas el próximo año. FE: Aunque el campeonato no está fácil Pablo Clerici dijo en nota televisiva que no todo está perdido y con Romero trabajando en el motor y Rubén Guerra en el chasis el muchacho se tiene fe y asegura que va a dar batalla. FRUTOS: Los trabajos ya dieron sus frutos en el taller de Carlos Debesa en la conformación de los cuatriciclos para el Dakar los cuales siguen haciendo pruebas en distintos lugares en terrenos diferentes para no dejar librado al azar. Ya se comienza a trabajar de cara a la competencia internacional y llega el momento de realizar las exigencias máximas para el control final tanto por Berta como el propio Debesa. FALTAZO: Como ella esperaba armó su noche ideal para salir a festejar el día del amigo pero algo falló porque el piloto faltó a la cita y todo se complicó al otro día cuando le hicieron saber que nuestro personaje fue visto en restaurante céntrico con amigos. ¿Qué pasó Roberto, te olvidaste? ARRANCAR: De a poco arranca el proyecto en la avenida Ameghino donde el Fiat 600 verde ya está en el lugar indicado y se irá armando para la Clase Promocional de Alma. Su dueño se tomará sus tiempos para armarlo. HIJA: Lo interesante de este proyecto es que su dueño desea armarlo para que en algún momento su hija sea quien tenga la posibilidad de correr el mismo al tener la edad para subirse al mismo. La chica está contenta y recuerda su paso por el karting. SELECCION: No muchos saben que hoy por hoy Daniel Vidal está trabajando a pleno con la selección de temas que deberá pasar en la Fiesta de los cien años de la Escuela Normal. El disc jockey está metido en el tema y busca los temas para poder conformar a todos, algo poco fácil de lograr. TRIUNFO: El Turismo Internacional viene de correr en La Plata bajo una lluvia torrencial donde en una carrera entretenida el triunfo recayó en Pablo Palazzo. HACER: La idea es poder hacer lo que resta del año en los chasis del Regional tras hablando con su hermano y el pibe Fontanot se quiere meter en la categoría con el auto terminado. CONTENTOS: Los dirigentes del Zárate Auto Moto Club están contentos con la carrera realizada días atrás y ya piensan en el mes de octubre hacer otra similar que al consultar con los protagonistas lo tomaron muy bien y prometieron su regreso. PRESUPUESTOS: La niña quiera continuar corriendo en karting y será un tema familia para poder seguir en la alta competencia lo que resta del año. El tema de los presupuestos juega lo suyo a la hora de definir. OBRAS: La idea de realizar obras y mantenimiento en el kartódromo de Zárate continúa lento pero seguro. La intención es darle mayor comodidad a los equipos y a los pilotos que concurren los fines de semana de carrera. ESPECTACULO: El espectáculo armado para el próximo fin de semana en el Complejo Rosendo Hernandez de San Luis tendrá un espectáculo como nunca se vio en nuestro país. REALIZAR: La idea es realizar una carrera de motocross durante sábado y domingo con los mejores pilotos de nuestro suelo patrio en todas las categorías y solo seis pilotos de cada provincia serán de la partida. ORGULLO: Esto llenó de orgullo a la ciudad de Campana porque de los seis mejores corredores de la provincia de Buenos Aires dos son de la ciudad cuna del primer automóvil argentino. Los hermanos Julian y Marcos Garrido estarán allí y mas allá de cualquier resultado los pibes siguen cosechando galardones. DEMOSTRAR: Acompañados por el equipo y sus padres Juan y Giorgina será un fin de semana muy competitivo y seguramente demostrarán una vez más en el buen nivel que están participando recordando que están peleando el Campeonato Argentino de Motocross. CONFIRMAR: Se viene otra fecha para el TC Regional con pilotos invitados y Caggiano ya lo confirmó a Carly Bava para esta condición lo que marca que el zarateño sigue recibiendo invitaciones. INTERES: Cada vez es mayor el interés por la cena de los ochenta años del TC en nuestra ciudad organizado por el Club del Primer Automóvil Argentino. Pilotos del ayer con los actuales fueron invitados y las tarjetas estarán a la venta en los próximos días. OPINAR: Huguito Giuntoli siempre está ligado a los fierros y está colaborando con Marcelo Lopez y Mauro Santucho donde opina, acerca sus conocimientos y cada tanto también la "pifia" el ex piloto de la limitada 27. PILOTOS: Luego de semejante receso se trabajó mucho en el taller del limeño Berra donde se trabajó a conciencia y el motorista fue claro al decir que los pilotos van a terminar definiendo esta carrera del TC tan particular. REGRESO: El regreso de Diego Aventín al automovilismo se puede dar la posibilidad sumándose a la categoría Tope Race. Para esto ya estuvo hablando con Cuervo y este lo asesoró como está todo en esta categoría pero también le avisó que no lo puede atender. CHARLA: El propio Cuervo tuvo en el fin de semana una charla con Guillermo Ortelli para darle un panorama de como se maneja el Tope race por estos tiempos. Quien lo creería que ambos se juntaran? MOLESTOS: en su paso por dolores algunos equipos se portaron no muy bien con la gente del autódromo que quedaron muy molestos al ver que se llevaron lo que no les pertenecía. Que bochorno!! SEGUIR: Como no tiene decidido correr con el chasis que está en el galpón Cristian Falivene seguirá incursionando en karting dado que la experiencia vivida en su momento lo dejó muy conforme y quiere seguir con la motorización de Mauro Santucho.

