"Se viene un año muy duro, con equipos importantes", señaló el entrenador Violeta. Estimó que se incorporarán entre 14 y 15 jugadores. Hasta el momento ya firmaron tres refuerzos y, además, regresaron Renso Pérez y Celaya. En la conferencia de prensa posterior a la victoria sobre Flandria, el entrenador de Villa Dálmine, Felipe De la Riva, terminó refiriéndose, principalmente, a lo que se le viene al Violeta. En ese sentido, el uruguayo se mostró aliviado de que el campeonato haya concluido y aseguró que el triunfo permitía terminar con "buen semblante", pero admitió que "la cabeza estaba puesta en el próximo campeonato". "No debería haber sido así, pero después de la victoria ante Almagro, el equipo sintió que había mantenido la categoría y se cometió ese error", explicó De la Riva. Luego agregó: "Estamos avanzando y trabajando bien, porque sabemos que el club no puede soportar otra campaña como ésta que terminó. Tenemos que trabajar con mucha antelación y con la mayor sabiduría posible para tener un buen torneo. Y hace rato que estamos con la cabeza en eso. Quizás eso nos jugó en contra, pero teníamos que ganar tiempo porque con la billetera no le ganamos a nadie. No es una crítica, es algo normal y tenemos que afrontarlo". El próximo campeonato del Nacional B comenzará a mediados de septiembre. Tendrá 25 equipos que jugarán todos contra todos a una sola rueda. Habrá un ascenso directo, otro vía Reducido y serán seis los que pierdan la categoría. "Se viene un año muy duro, con equipos muy importantes. Se va a empezar a parecer al Nacional B de hace cinco, seis años atrás (NdR: por la calidad de los equipos de Primera División que irán "bajando"). Y si bien a los chicos los vamos a necesitar, tenemos que armar un equipo de hombres. No sólo vamos a necesitar jugar bien, sino también tener un equipo con personalidad, porque vamos a tener que estar preparados para afrontar un torneo en el que habrá seis descensos", señaló De la Riva. Por eso, consultado sobre el armado del próximo plantel, el entrenador explicó: "Acá hay jugadores muy valiosos, pero vamos a tener que sumar entre 14 y 15 jugadores. No tengo duda en ese sentido. Varios jugadores van a quedar. Hay chicos muy valiosos que bien rodeados van a crecer, pero la realidad es que deberemos tener más recambio y tenemos que sumar jerarquía". Hasta el momento, Villa Dálmine cuenta con cinco incorporaciones para la próxima temporada. Tres son caras nuevas: los defensores Nicolás Cherro y Leandro Sapetti y el volante Federico Jourdan. Y dos ya son conocidas: el defensor Juan Celaya y el mediocampista Renso Pérez retornaron al club de sus préstamos en Arsenal de Sarandí. Estos cinco jugadores (y los refuerzos que se confirmen en adelante) iniciarán los entrenamientos el 7 de agosto. Mientras que aquellos que continúen en el plantel tendrán algunos días más de descanso y retornarán entre el 10 y el 14 de agosto al trabajo.

LEANDRO SAPETTI ES UNA DE LAS TRES INCORPORACIONES YA CONFIRMADAS. EL LATERAL IZQUIERDO REGISTRA PASOS POR GIMNASIA (LP), INSTITUTO Y TEMPERLEY.

#FútbolProfesional | El defensor Leandro Sapetti (28) firmó su vínculo y es la tercera incorporación para el próximo torneo. ¡Bienvenido! pic.twitter.com/JXDtIDH4F9 — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 29 de julio de 2017 #FútbolProfesional | El defensor Nicolás Cherro (30) también firmó su vínculo y se suma al club para la próxima temporada. ¡Bienvenido! pic.twitter.com/GV5ji2suNF — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 29 de julio de 2017 #FútbolProfesional | El volante Federico Jourdan (26 años) ya firmó su vínculo con el club y se suma para la próxima temporada. ¡Bienvenido! pic.twitter.com/mNhWKyoeeo — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 29 de julio de 2017

Villa Dálmine: ”Más recambio y jerarquía”, la idea de De la Riva para el próximo plantel

