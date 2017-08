Cuatro preguntas a cuatro precandidatos locales del FIT

Los aspirantes a concejales Guillermo Bentancourt, Leandro Viana y Brenda Reymundo repasaron las propuestas que su espacio lleva al HCD. También respondió la precandidata a consejera escolar Camila Pérez. Durante un encuentro en su local de calle De Dominicis, La Auténtica Defensa les realizó una pregunta los precandidatos a concejales Guillermo Bentancourt, Brenda Reymundo y Leandro Viana, y a la precandidata a consejera escolar Camila Pérez. Estas fueron sus respuestas. -¿Qué accionar plantea la izquierda frente a los conflictos laborales que existen en la región? GB: Las conducciones gremiales vienen teniendo una línea que de máxima plantean la exigencia de la indemnización. Se dice que en compañeros que tienen 20, 30 o 40 años de antigüedad es un gran número. ¿Un gran número para qué? Para nosotros el camino de los compañeros de Pepsico es el correcto, en el sentido de determinar que las empresas no tienen situaciones de crisis como plantean y la necesidad de los puestos de trabajo porque la plata no alcanza. En nuestra visión, el problema de la organización, la resistencia y pelear por la reincorporación de los puestos de trabajo es esencial. La única medida posible para enfrentar al sector patronal es el paro regional, y la CGT tiene la posibilidad de convocarlo porque hay gremios fuertes, industriales, que tienen muchos afiliados en la zona, y podrían ser una muy buena respuesta para parar los despidos y todo intento de cierre de fábricas. -¿Qué medida necesita el trabajador para garantizar su estabilidad? LV: Nuestra principal propuesta es reducir la jornada laboral de trabajo a 6 horas 5 días a la semana, redistribuyendo los puestos de trabajo, porque entendemos que en esta situación donde fábricas cierran, donde hay mayor cantidad de despidos, donde las patronales -de la mano del Gobierno- salen a hacerse una panzada y a reducir su personal a la mínima expresión, es una propuesta más que lógica y superadora a todo lo que ya hay. A muchos esta propuesta no les agrada, porque significa meterse con las ganancias de los patronales, porque la reducción de la jornada laboral vendría acompañada por el mantenimiento de los salarios, siempre superiores a la canasta básica alimentaria. Eso significa ir a una reforma de fondo. -¿Cuáles son las propuestas educativas que llevan al HCD? BR: Nosotros venimos discutiendo durante toda la campaña la emergencia educativa. Creemos que la situación que se vive en Campana no es ajena al contexto nacional de la educación. Nosotros creemos que hay que renacionalizarla y que hay que usar los recursos de Provincia y de Nación para duplicar el salario docente. No podemos permitir que el salario docente siga estando por debajo de la canasta básica familiar. Otra de nuestras propuestas es que en la zona no hay forma de generar recursos y empleo para los jóvenes si no se afectan las ganancias de los capitalistas. En ese sentido, proponemos la reducción de la jornada laboral a 6 horas 5 días de la semana. En el caso de los docentes, eso implicaría que estén cuatro horas frente al curso y dos horas para planificar o hacer tareas ligadas a la labor por un salario igual a la canasta básica familiar, como mínimo. Con esto queremos plantear una salida de raíz al problema de la educación pública. -¿Cómo ven los estudiantes la situación de las escuelas? CP: Acá en Campana hay escuelas en donde llueve y no podés ir porque se inundan. En otras, los chicos pasan frío en invierno. Además, en las escuelas públicas la calidad educativa es distinta, porque se invierten millones en las privadas, subsidios millonarios, y en realidad los que estamos necesitando esos fondos somos los estudiantes de las escuelas públicas.

VIANA, REYMUNDO, PÉREZ Y BENTANCOURT, CANDIDATOS DEL FRENTE DE IZQUIERDA EN NUESTRA CIUDAD.



Cuatro preguntas a cuatro precandidatos locales del FIT

